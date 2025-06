Morreu Brian Wilson. Qual foi a importância do fundador dos Beach Boys?

Brian Wilson é considerado um dos músicos mais influentes da música contemporânea. O fundador dos Beach Boys morreu aos 82 anos de idade. Afinal, qual foi a importância de Brian Wilson?

Brian Wilson elevou a música pop a novos patamares e é mesmo considerado um dos músicos mais criativos do século XX e até o principal compositor americano da década de 1960.

Sabemos que os Beach Boys começaram a carreira naquilo que é considerado a surf music, transportaram a surf music, inicialmente instrumental, para um universo mais rock and rol, com temas como “Surfin USA” ou “I Get Around”. Mas Wilson foi mas longe e levou os Beach Boys a um quadro mais experimentalista.

Em que é que se revela esse maior experimentalismo?

Por exemplo, no álbum “Pet Sounds” de 1966, que é não só considerado o melhor álbum dos Beach Boys como, por muitos, o melhor álbum da história do pop rock. É um disco que desafia os padrões de composição e produção, introduzindo elementos de jazz, música clássica e sons experimentais num universo pop. Introduziu sons de percussão, raramente usados no pop rock, como o vibrafone, castanholas, timbales e claves, o que conferiu uma textura diferenciada às canções.

Mas, afinal, qual foi a influência desse álbum?

Sem Pet Sounds não teria havido “Sgt Pepper’s” que é considerado por muitos críticos o grande álbum dos Beatles. Esta ideia dará uma boa imagem da relevância de “Pet Sounds”. Paul Mccartney já assumiu que a ideia de conceber um disco conceptual como “Sgt Pepper’s” partiu da audição de “Pet Sounds”. Foi a partir daí que a música pop rock passou a abraçar uma estética diferente, composições mais complexas e menos diretas. “Pet Sounds” moldou a pop.

Para além da estética musical, Brian Wilson teve algum papel na música de intervenção?

É caso para dizer que terá deixado esse papel para artistas como Bob Dylan ou Joan Baez. Wilson foi, no entanto, aquilo que muitos designam como cronista da experiência humana ao abordar sobretudo temas como o amor, a tristeza, a saudade e a busca pela felicidade.

Ao mesmo tempo, diz-se que ele é um exemplo de superação. Porquê?

Brian Wilson enfrentou décadas de problemas de saúde mental, incluindo esquizofrenia e depressão, agravados pelo uso de drogas sobretudo nos anos 1970. A recuperação e o regresso aos palcos na década seguinte, em 1980, transformaram-no um símbolo de superação.

A última atuação de Brian Wilson em Portugal ocorreu em 2016, no Porto, durante o festival Primavera Sound, no qual apresentou na íntegra o álbum "Pet Sounds" para assinalar os 50 anos de lançamento.