Israel lança maior ataque ao Irão dos últimos 40 anos. O que se passa?

O mundo acorda esta manhã com um novo conflito. Israel atacou o Irão. Porquê?

As Forças Armadas de Israel justificam a ação com o alegado crescimento da ameaça nuclear iraniana. Em comunicado, as forças israelitas sublinham que o Irão está muito próximo de obter uma arma nuclear. Consideram que armas de destruição maciça nas mãos do regime iraniano são uma ameaça existencial para Israel e para o resto do mundo. Israel afirma que o Irão tem agora urânio enriquecido suficiente para 15 bombas nucleares.

E o Irão tem mesmo um programa nuclear?

Sim, mas o governo iraniano afirma que o objetivo do programa é desenvolver centrais nucleares para eletricidade, para fins civis. No entanto os governos dos Estados Unidos e de outras nações como Israel sempre alegaram que o programa é uma cobertura para uma tentativa de obter armas nucleares.

Mas o que leva a essa desconfiança?

É a própria Agência Internacional de Energia Atómica a dizer que Irão não cumpre obrigações em matéria nuclear. Esta agência da ONU fala mesmo em violação repetida das obrigações de limitar o enriquecimento de urânio e de dar acesso aos técnicos às instalações nucleares.

O ataque de Israel é mesmo de grandes dimensões?

Sim. A BBC, por exemplo, adianta que o Irão já não sofria um ataque desta dimensão, nem ações militares desta envergadura desde a guerra Irão – Iraque, ou seja, há cerca de 40 anos.

Estão, entretanto, confirmadas as mortes do comandante da Guarda Revolucionária e do comandante-chefe das Forças Armadas iranianas, o que dá uma ideia do ataque preciso e de grande envergadura por parte de Israel.

Quais poderão ser as consequências?

Está aberta mais uma frente de conflito no Médio Oriente e com duas potências militares o que aumenta o grau de incerteza. O Irão já retaliou. As informações mais recentes apontam para um primeiro ataque com 100 drones que, dizem as forças de Israel, terão sido intercetados, mas para já as consequências são imprevisíveis.

O que dizem os Estados Unidos?

Donald Trump já falou. Afirmou estar ciente dos planos de Israel, mas deixou claro que os militares norte-americanos não participaram na operação. Em declarações á cadeia de televisão Fox News, o presidente norte-americano disse esperar que o Irão continue as negociações com os EUA para conter o seu programa nuclear.