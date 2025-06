Porque é que o valor do IMI aumentou este ano?

O aumento do IMI está relacionado com a atualização automática do Valor Patrimonial Tributário (VPT), feita pelo Fisco de três em três anos. Esta atualização tem por base os coeficientes de desvalorização da moeda, determinados pela inflação, e definidos anualmente por portaria do Governo.

As casas avaliadas em 2024 tinham sido anteriormente avaliadas em 2021, com impacto no IMI pago em 2022, 2023 e 2024. Como a inflação esteve elevada entre 2022 e 2024, o IMI aumentou. Em 2023, o aumento médio foi inferior a 7%, enquanto em 2024 ronda os 10%.

O que pode fazer um proprietário para tentar pagar menos IMI?

Apesar da atualização automática do VPT, alguns elementos que podem reduzir esse valor não são revistos pelas Finanças. É o caso do coeficiente de vetustez (idade do imóvel), do coeficiente de localização e do ajustamento de áreas, aplicável a casas com mais de 100 metros quadrados.

Cabe ao proprietário pedir uma nova avaliação, que pode corrigir estes fatores. Este pedido é gratuito e pode ser feito presencialmente nas Finanças ou através do Portal das Finanças, desde que não tenha sido apresentado outro pedido nos últimos três anos. A nova avaliação tem efeito no IMI do ano seguinte.

É garantido que o imposto baixe com uma nova avaliação?

Não há garantias. A nova avaliação pode até manter ou aumentar o valor do imposto. A DECO Proteste disponibiliza um simulador que ajuda os contribuintes a perceber se estão a pagar IMI a mais. Segundo a associação, 6 em cada 10 utilizadores do simulador poderiam poupar no imposto se pedissem uma nova avaliação do imóvel.

A primeira prestação do IMI pode ser paga até ao final deste mês.