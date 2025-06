Prova de português. Porque é que o Ministério da Educação decidiu reforçar as recomendações?

Porque é que o Ministério da Educação decidiu reforçar as recomendações para a prova de Português?

A decisão surge na sequência do que aconteceu com a prova de Matemática do 9.º ano, realizada na passada sexta-feira, cujos itens foram divulgados nas redes sociais. Este ano, as provas finais são em formato digital e, por serem reutilizáveis em anos futuros, é essencial garantir que não sejam tornadas públicas. Perante esta quebra de sigilo, o Júri Nacional de Exames (JNE) emitiu um novo conjunto de recomendações para evitar que o mesmo ocorra com a prova de Português, marcada para esta quarta-feira.

O que está em causa no uso dos auscultadores durante a prova?

As novas recomendações sublinham a necessidade de os professores verificarem se os auscultadores estão corretamente ligados e se não estão a ser usados de forma indevida. O objetivo é garantir que os alunos não utilizam estes dispositivos para aceder a conteúdos externos ou estabelecer comunicações durante a prova.

Como se pode ter um efeito prático dessa recomendação?

A recomendação pode revelar-se difícil de aplicar de forma eficaz. A vigilância permanente do uso de auscultadores ao longo de toda a prova – que dura 90 minutos, mais 30 de tolerância – exige uma atenção constante por parte dos professores. Com dois docentes atribuídos para vigiar uma sala com 15 alunos, ou três para 30 alunos, torna-se complicado garantir que todos os alunos utilizam corretamente os auscultadores durante todo o tempo da prova.

Que outras recomendações foram hoje reforçadas?

Foi também reforçada a necessidade de os professores impedirem o uso de telemóveis, relógios com comunicação wireless (smartwatch), aparelhos de áudio ou vídeo e quaisquer dispositivos com capacidade de comunicação à distância ou registo fotográfico. Embora os alunos tenham de entregar esses equipamentos e assinar um documento a confirmar que não os possuem, se forem apanhados com algum deles durante a prova, esta é anulada.

Que mais pode ser feito para evitar que a prova chegue ao conhecimento público?

As orientações do JNE incluem ainda a recolha obrigatória de todas as folhas de rascunho, utilizadas ou não, entregues aos alunos. A medida visa impedir que informações sobre o conteúdo da prova sejam levadas para fora da sala da prova.

O que dizem os diretores e professores?

Os diretores contactados pela Renascença garantem que estão a fazer todos os esforços para manter a prova de Português sob sigilo, mas lembram que também o fizeram na prova de Matemática, que acabou divulgada nas redes sociais. Já o movimento Missão Escola Pública (MEP) manifesta várias reservas, salientando que o uso de computadores ou iPads pelos alunos abre muitas possibilidades de fuga à vigilância. Em declarações à Renascença, a porta-voz da MEP destaca que, com a tecla Windows, os alunos podem aceder facilmente a outros menus sem abandonar o ambiente de prova, o que representa um risco adicional para a integridade da prova.