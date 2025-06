Governo aprovou nova descida do IRS. Quando vamos sentir o aumento do rendimento?

O Governo já aprovou uma nova descida do IRS, isso mesmo já confirmou o primeiro-ministro.

Quando é que vamos sentir esse aumento do rendimento?

Em setembro. A partir desse mês vai ser possível ter mais algum rendimento por voa da baixa do IRS.

A nova descida vai beneficiar todos até ao 8º escalão, ou seja, até quem ganha entre aproximadamente 45 mil euros a 83 mil e 700 euros brutos anuais. Só o 9º escalão fica de fora desta descida.

E já é possível quantificar essa decida do IRS?

Depende, claro, do valor que cada um ganha e do escalão em que está inserido. A descida será de meio ponto percentual do 1º ao 3º escalão. Do 4º ao sexto, a redução será de 0,6 e de 0,4 no 7º e 8º escalões. Só o nono e último escalão não tem qualquer alteração.

Assim, desde já o governo faz saber que, desta vez, quem está entre o 7.º e o 8.º escalões, também vai ser beneficiado.

Os 7º e 8º escalões correspondem a rendimentos mais elevados. Por que razão esses escalões são assim tão beneficiados?

O governo justifica com o facto de estes escalões terem ficado de fora da descida do ano passado. A anterior descida do IRS chegou apenas até ao sexto escalão. Aquilo a que Luís Montenegro já disse ser um reconhecimento do esforço da classe média.

É possível fazer alguma simulação?

Temos aqui por base simulações divulgadas pelo Correio da Manhã: vamos imaginar um casal com dois dependentes e com um rendimento bruto mensal de 2 mil euros. Terá, relativamente ao previsto no orçamento para este ano um benefício anual de 248 euros. O agregado idêntico, mas com um rendimento mensal bruto de três mil euros terá um benefício de 414 euros anuais.

Esta descida terá impacto quando entregarmos o IRS no próximo ano?

É provável que tal aconteça, tal como o verificado este ano.

Se pagarmos menos imposto mensalmente é muito provável que isso venha a ter reflexo no acerto de contas no próximo ano.

Esta descida de IRS está já totalmente garantida, ou pode haver alterações?

Ainda não totalmente, porque ainda tem de passar pelo parlamento.

De recordar que no ano passado o governo apresentou uma medida idêntica que, no entanto, não passou e foi modificada.

PS e Chega impediram que a descida de IRS, no ano passado, beneficiasse diretamente os escalões mais altos e a proposta ficou-se pelo sexto escalão.

Para já, no entanto, não há qualquer indicação de que esta proposta venha a ser reprovada. A discussão está prevista para a próxima semana.