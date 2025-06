Quais são as novas regras de acessibilidade para dispositivos eletrónicos?

Vai haver novas regras para computadores, smartphones, , comunicações eletrónicas, serviços bancários, entre outros.

São regras que começam a entrar em vigor este sábado e que acontecem no âmbito da chamada Lei Europeia da Acessibilidade.

O Explicador Renascença esclarece.

Por que é que surge esta nova legislação?

O objetivo é estabelecer requisitos comuns de acessibilidade entre os diferentes estados-membros para assegurar que pessoas com deficiência possam aceder de forma equitativa a bens e serviços digitais.

De acordo com estimativas do Eurostat, que é o gabinete de estatísticas da União Europeia, mais de um quarto da população dos 27 tem algum tipo de deficiência, o que corresponde a cerca de 100 milhões de pessoas.

Sendo assim, foram definidas novas regras para um conjunto de produtos e serviços digitais.

Na prática, o que é que isso significa?

Na prática, significa que o conteúdo digital deve ser percetível para todos os utilizadores, assim como deve estar garantido o acesso a todas as funcionalidades, independentemente dos equipamentos.

Portanto, no que toca aos produtos, é necessário que sejam desenvolvidos de modo a maximizar a sua utilização por pessoas com deficiência e não estou só a falar das funcionalidades também as instruções de utilização e até as embalagens têm de ser feitas de forma a permitir que qualquer pessoa possa ter acesso sem dificuldades.

Estamos a falar de que produtos?

Têm de cumprir as novas regras, computadores, smartphones, tablets, os respetivos sistemas operativos, também os equipamentos de TV, relacionados com serviços de televisão digital, assim como e-books, ou seja, os livros eletrónicos.

Nesta lista de produtos que têm de se adaptar, incluem-se as caixas de multibanco, os terminais de pagamento, assim como, as máquinas de bilhetes e de registo automático.

Têm de assegurar teclados em relevo ou braille e também opções de áudio.

Esta nova legislação aplica-se a quê?

No caso dos serviços, a nova legislação abrange áreas como comunicações eletrónicas, transportes, comércio eletrónico, audiovisual e multimédia e ainda serviços bancários.

Estes serviços têm de ter sistemas de apoio, como, por exemplo, linhas telefónicas especificas que tenham informação sobre acessibilidades.

Os serviços de emergência também se incluem nesta lista, nomeadamente, no que toca às chamadas para o 112, as chamadas para o número europeu de emergência têm, a partir de agora, dois anos para cumprir os requisitos de acessibilidade.

Há prazos para que tudo fique a 100%?

Sim, a partir deste sábado os fabricantes têm de começar a fazer os produtos já de acordo com as novas regras e dispõe de cinco anos para escoar os stocks que têm armazém, mas o calendário da legislação estende-se até 2045, altura em que todos os terminais self-service, como máquinas de bilhetes ou caixas automáticas, têm de cumprir as novas regras, caso contrário têm de ser retirados.

Esta data conclui todo o processo. 30 anos depois deste pacote ter começado a ser negociado.