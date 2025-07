Porque é que o euro digital continua parado no Parlamento Europeu?

O que está em causa?

O euro digital é uma iniciativa do Banco Central Europeu (BCE) que visa criar uma moeda digital oficial para a zona euro. O objetivo é facilitar pagamentos, reduzir a dependência de prestadores de serviços de pagamento privados fora da União Europeia e garantir acesso a meios de pagamento a quem não tem conta bancária. No entanto, o projeto aguarda a aprovação de legislação pelo Parlamento Europeu. Christine Lagarde, presidente do BCE, pediu maior rapidez aos legisladores, considerando que há resistência que tem travado o avanço do processo, apesar de anos de trabalho.

Em que fase está o processo?

O projeto encontra-se ainda na fase preparatória, que deverá prolongar-se pelo menos até outubro, segundo o calendário oficial. Só depois poderá avançar para a fase de implementação, desde que o Parlamento Europeu aprove a legislação proposta pela Comissão Europeia em junho de 2023. A lentidão do processo tem causado preocupação no BCE, que teme que a Europa continue dependente de empresas estrangeiras para serviços de pagamento.

Quais são os principais receios em torno do euro digital?

Os principais receios prendem-se com a privacidade dos utilizadores, a possibilidade de restrições à liberdade individual no uso do dinheiro e a transparência do sistema. Além disso, a desinformação tem alimentado dúvidas sobre o verdadeiro funcionamento do euro digital. Há receios de que a moeda sirva para monitorizar pagamentos ou controlar como os cidadãos gastam o seu dinheiro.

Quais são os mitos ou as dúvidas mais comuns?

De acordo com uma investigação da equipa de verificação de dados da Euranet, muitos europeus desconhecem o euro digital ou confundem-no com criptomoedas. Alguns acreditam que servirá para monitorizar ou limitar pagamentos, enquanto outros temem que o BCE possa impor condições sobre onde e quando o dinheiro pode ser usado. Estas ideias resultam maioritariamente de desconhecimento.

O BCE pode controlar como e onde gastamos o dinheiro?

Não. O BCE esclareceu que o euro digital não será programável: não poderá ser configurado para ser gasto apenas em determinados bens, serviços, locais ou prazos. Isso significa que os utilizadores manterão a liberdade de escolha sobre como gastar o seu dinheiro.

A privacidade dos pagamentos fica garantida?

O BCE compromete-se a garantir a privacidade dos pagamentos offline realizados com o euro digital. Nos pagamentos online, serão aplicáveis as leis europeias de proteção de dados, prevenção de branqueamento de capitais e combate ao financiamento do terrorismo. Assim, pagamentos completamente anónimos não são compatíveis com a legislação atual, mas o BCE assegura que a privacidade dos consumidores será respeitada dentro dos limites legais.

O BCE pode imiscuir-se nas contas bancárias dos cidadãos?

Não, o BCE não terá acesso nem poderá interferir nas contas bancárias individuais. A ideia de que poderia haver um esquema para confiscar poupanças é falsa. A Comissão Europeia garante que os cidadãos manterão controlo total sobre o seu dinheiro. Além disso, não haverá taxas de juro negativas aplicadas ao euro digital e a nova moeda não substituirá o numerário. As pessoas poderão continuar a usar notas e moedas para fazer pagamentos.