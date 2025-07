O que se sabe sobre o acidente em que morreram Diogo Jota e o irmão?

Portugal acordou esta quinta-feira com a notícia da morte de Diogo Jota, internacional português e jogador do Liverpool com 28 anos, num acidente que também vitimou o irmão, André Silva, de 25 anos, na A52, em Cernadilla, Zamora, em Espanha.

Na seleção portuguesa, Diogo Jota somou 49 internacionalizações e 14 golos, tendo conquistado duas Ligas das Nações.

O que se sabe das circunstâncias do acidente?

O carro onde viajavam dois irmãos na autoestrada A-52 despistou-se ao quilometro 65, na província de Zamora, no norte de Espanha. De acordo com os bombeiros, o acidente ocorreu ontem às 23h30 da noite, hora portuguesa, mais uma hora em Espanha.

As primeiras investigações da Guardia Civil apontam para o rebentamento de um pneu durante uma ultrapassagem como uma das causas para o despiste.

O carro incendiou-se logo de seguida e, quando as equipas de socorro chegaram ao local, Diogo Jota, de 28 anos, e o irmão, André Silva, de 25 anos, já estavam mortos.

O que mais dizem as autoridades espanholas?

As autoridades também estão a estudar o possível excesso de velocidade em que seguiam os irmãos.

A imprensa local diz que os destroços ficaram espalhados por vários metros de estrada, o que revela a violência do acidente. Os rails de proteção também não resistiram ao impacto.

A autoestrada, que liga Portugal a Vigo por Valença, é conhecida pelo mau estado do pavimento.

Para onde se dirigiam os dois jogadores?

Diogo Jota e André Silva estavam a viajar para Inglaterra, onde Diogo Jota iria retomar o trabalho na próxima terça-feira, ao serviço do Liverpool, clube que representava desde 2020.

O que tem estado a ser veiculado é que iria seguir de carro até Santander, no litoral espanhol, onde apanharia um ferry até ao Reino Unido.

Porque viajaram de carro, em vez de irem de avião?

O que tem sido adiantado pela imprensa é que Diogo Jota terá sido aconselhado pelos médicos a não viajar de avião, na sequência de uma pequena cirurgia que fez no final da época a um pulmão.

Nos últimos dias, Diogo Jota estaria a ser acompanhado por um fisioterapeuta respiratório e será essa a explicação para esta deslocação de carro que acabou desta forma trágica.

Os dois irmãos eram os únicos ocupantes do carro?

Sim, eram os únicos que viajavam no carro, um Lamborghini de alta cilindrada. Não se sabe, para já, qual dos dois seguia ao volante no momento do despiste.

Também não há indicação de que o veículo ultrapassado tenha estado envolvido no acidente.

Que formalidades que estão agora em curso?

Os dois corpos foram identificados no Instituto de Medicina Legal de Zamora.

Nesta altura encontram-se na casa funerária de Sanabria, uma localidade a poucos quilómetros do local do acidente. À porta estão dois carros funerários de Gondomar, terra natal do jogador, onde irá ser realizado o funeral este sábado às 10 horas, ao que apurou a Renascença junto da Igreja Matriz de Gondomar.