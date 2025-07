Telemóveis vão ser proibidos nas escolas. Como vai funcionar?

Agora é que é. Os telemóveis passam estar proibidos nas escolas.

A decisão foi tomada esta quinta-feira em Conselho de Ministros e entra em vigor já no próximo letivo.

O Explicador Renascença esclarece.

É para todos os alunos?

Para todos os alunos do 1.º e 2.º ciclos do Ensino Básico. Portanto, do primeiro ao sexto ano de escolaridade.

É este o alcance da medida que proíbe o uso de telemóveis e de outros equipamentos eletrónicos com acesso à internet.

A medida aplica-se a todas as escolas, públicas e privadas.

Quais os motivos que levaram à proibição dos telemóveis?

Um, desde logo: regular a utilização deste tipo de equipamentos no espaço escolar. Recordo que já em 2024 o Ministério da Educação tinha feito uma recomendação nesse sentido.

E o estudo do Centro de Planeamento e de Avaliação de Políticas Públicas concluiu que as escolas que já tinham adotado a proibição tiveram uma redução significativa dos casos de bullying e de indisciplina, especialmente no 2.º ciclo.

Por outro lado, houve um aumento da socialização entre os alunos durante os intervalos, um maior envolvimento em atividades físicas e um aumento da utilização dos espaços de recreio.

Como é que vai ser aplicada a todas por igual?

Não vai ser um processo simples. Sobretudo nas escolas em que coexistem no mesmo espaço alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclos - a partir do 7.º ano, os alunos já podem usar telemóveis.

Por isso, vai ser muito difícil, sobretudo para os funcionários das escolas determinar quem pode e quem não pode usar estes equipamentos.

Daí as críticas da Associação de Diretores de Escolas Públicas: Filinto Lima queixa-se de falta de debate e insiste que a decisão sobre o uso de telemóveis deve ser tomada por cada escola, tendo em conta o seu contexto específico.

Essa é, também, a tese de vários especialistas, que alertam para o risco de uso clandestino e não supervisionado dos dispositivos.

Por outro lado, entendem que os telemóveis podem ser usados de forma pedagógica e que o foco deveria estar na educação para o uso responsável, e não na repressão.

O que dizem os pais?

Também criticam a rigidez desta medida, por considerarem que os telemóveis são uma ferramenta importante para garantir a segurança dos filhos, especialmente quando estes se deslocam sozinhos para a escola.

Por isso, também para os pais, a proibição de levar o telemóvel é vista como excessiva e geradora de ansiedade.

Portanto, a principal crítica não é tanto às intenções da medida - que é proteger os alunos - mas à forma como é aplicada: de forma generalizada, sem considerar contextos diversos e com possíveis efeitos colaterais indesejados.