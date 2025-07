Como se explica o aumento dos “chumbos” nas escolas?

Este fim de semana ficámos a saber que aumentaram as reprovações nas escolas, mas quais sãos os dados essenciais? Em que ano de escolaridade os chumbos aumentaram mais?

No 9º ano. Os dados constam do mais recente relatório “Estatísticas da Educação”, relativo ao ano letivo 2023/2024, publicado pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência. De acordo com a informação disponível, o 9.º registou a maior subida da taxa de retenção e continua a inverter aquilo que em tempos foi uma trajetória positiva. Em 2015, era de 10,7%, desceu sucessivamente até 2020, quando chegou aos 2,2% e desde então tem vindo a subir, ficando em 2024 nos 6,9%.

E nos restantes anos de escolaridade, também amentaram as reprovações?

Sim. No 6.º ano, os chumbos sobem desde 2021, quando a taxa foi de 2,3%, tendo chegado aos 4,2% em 2024. No 5.º ano, a subida foi de 2,5% (2020) para os 3,5% e, no 2.º ano, foi dos 3,2% para os 4%.

Não há nenhum ano de escolaridade que inverta essa tendência negativa?

Há. No 12º. ano a taxa desceu a pique desde 2020, dos 23,2% para os 10%. Recorde-se que, desde a pandemia até ao ano passado, os exames passaram a ser apenas para ingresso no Superior e não obrigatórios para a conclusão do Secundário.

É evidente que a partir de 2020 a situação começou a piorar. A pandemia será responsável por esta situação?

É uma das explicações possíveis. O Conselho Nacional de Educação lembra que as crianças que em 2023/24 frequentavam o 5.º ano, “apanharam a pandemia e o ensino à distância nos primeiros dois anos de escolaridade, cruciais para a aprendizagem da leitura e da escrita.

Mas será a única explicação?

Não. Outras das explicações avançadas por outro organismo, o Conselho das Escolas, é o aumento da imigração e consequente aumento do número de alunos estrangeiros que por razões óbvias podem enfrentar mais dificuldades na aprendizagem. Por outro lado, a falta de professores também terá reflexos diretos nos resultados.

Qual é a solução?

O Conselho Nacional de Educação defende um foco prioritário das políticas públicas no 1.º ciclo, nas primeiras aprendizagens. Ainda assim, este organismo considera que o cenário atual não é uma catástrofe, obriga a uma reflexão.