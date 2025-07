Mais uma fuga da cadeia em Portugal. O que se passou desta vez?

[Notícia atualizada às 08h00 de 8 de julho de 2025 para dar conta da recaptura dos reclusos]

Dois homens fugiram da prisão de Alcoentre esta segunda-feira. É mais uma fuga da cadeia em pouco tempo, em Portugal. O que se passou desta vez?

Falamos de dois homens de 37 e 44 anos que fugiram da prisão de alta segurança de Alcoentre, na Azambuja, em Lisboa. A fuga ocorreu por volta das 18h20 desta segunda-feira. No entretanto, foram recapturados esta terça-feira pela manhã.

Os reclusos subiram um dos muros e desceram-no com recurso a uma corda, tudo isto junto a uma torre de vigilância que estava desativada, ou seja, as câmaras de vigilância estariam desativadas.

Por que é que estava desativada?

Tudo indica que será devido à falta de guardas prisionais até porque, na altura, não havia guardas no pátio.

À Renascença, o presidente do sindicato dos guardas prisionais diz que se trata de uma decisão de gestão interna da cadeia e que as explicações devem ser dadas pela Direção Geral de Reinserção e Serviços prisionais. Por sua vez, a Direção Geral de Reinserção e Serviços adianta que se irá proceder a uma auditoria coordenada pelo Ministério Público para se averiguar as circunstâncias em que se deu a fuga.

Mas ninguém percebeu que estava a ser estudado um plano de fuga?

De acordo com o sindicato dos Guardas Prisionais, um dos reclusos já teria tentado fugir de uma prisão de Ponta Delgada, nos Açores.

O Correio da Manhã diz que um dos reclusos já tinha tentado fugir cavando um buraco na cela, mas não há informação clara sobre se os planos para a fuga de Alcoentre eram conhecidos.

No entanto, na Renascença, Frederico Morais, do sindicato da Guarda prisional, realça que já tinham sido reportados problemas de segurança em Alcoentre, desde um portão que esteve avariado durante 45 dias, a um arremesso de telemóveis este fim de semana que acabou por ser intercetado pela mesma torre de vigilância que estava ontem desativada.

Estamos a falar de uma das maiores prisões portuguesas que tem capacidade para mais de 600 reclusos.

E quem são estes homens que estiveram em fuga?

Um é açoriano e outro é da região do Alentejo, sendo que este último era já conhecido dos guardas prisionais por estar envolvido em tráfico de droga dentro de uma cadeia. O açoriano, por sua vez, também já era conhecido dos guardas por já ter tentado fugir da prisão em Ponta Delgada.

O homem de 37 anos cumpria uma pena de 5 anos e 8 meses e o de 44 anos uma pena de 4 anos e 9 meses. Estavam presos por crimes de tráfico de droga e roubo.

A direção geral de reinserção e serviços prisionais deu ordem para a recaptura destes dois homens e a fuga foi participada ao Ministério Público. Todas as autoridades estavam envolvidas nas buscas.

Houve algum reforço do controlo das fronteiras para evitar que estes reclusos pudessem fugir para outro país?

Não houve informação sobre se foi ou não apertada a segurança nas fronteiras, mas no ano passado, quando se deu a fuga de cinco homens da prisão de Vale dos Judeus, por exemplo, as fronteiras continuaram abertas e houve apenas cooperação com as autoridades internacionais.

Recorde-se que a fuga de Vale dos Judeus aconteceu há pouco mais de dez meses e, na altura, os fugitivos acabaram por ser capturados meses mais tarde, sendo que quatro já estavam fora do país. Neste caso, a recaptura demorou bem menos tempo: em menos de 24 horas já tínhamos a notícia de que os evadidos já tinham sido encontrados.