Afinal, o que muda na proposta do aeroporto de Lisboa?

Esta manhã olhamos para o novo aeroporto de Lisboa. A previsão é de que a obra fica pronta em 2037, daqui a doze anos, mas, entretanto, parece que a ANA Aeroportos vai conseguir poupar dinheiro com a construção. Que proposta é esta Sérgio?

Uma proposta em que a concessionária sugere ao Governo a alteração das especificações mínimas para a construção do novo aeroporto de Lisboa, em Alcochete.

No fundo, a proposta irá aproximas as novas instalações às necessidades atuais da aviação e permitir baixar o custo da obra.

De acordo com o que avançou o presidente executivo da ANA Aeroportos ao jornal Eco, a nova proposta, que será entregue ao Governo até quinta feira da próxima semana, vai ser mais realista.

Thierry Ligonnière diz, inclusive, que a redução do custo da obra vai permitir também que no futuro se cobrem taxas aeroportuárias menores.

Mas quanto é que vamos poupar?

Continua em segredo, pelo menos, até que a proposta seja entregue ao Governo.

Em dezembro a ANA Aeroportos previa um custo de mais de 8 mil milhões e meio de euros para a obra, mas não quer publicar já qual seria o valor da poupança até que o Governo conheça a proposta

E sabemos onde é que tencionam poupar?

O presidente executivo da TAP dá como exemplo, no jornal ECO, o comprimento para as duas pistas que estão previstas no contrato.

Thierry Ligonnière indica que não é necessário que todo o aeroporto esteja dimensionado para receber por exemplo o airbus 380 que é um dos maiores aviões e que, por isso, as duas pistas não necessitam de ter quatro mil metros, admitindo que as dimensões do terminal serão também pontos a rever.

Estas são conclusões são retiradas depois de a ANA consultar entidades e ouvir as companhias aéreas a operar em Lisboa.

Esta nova proposta e essas revisões não vão atrasar ainda mais a obra?

Agora, depende do Governo. Se for dada luz verde às alterações que serão propostas até a próxima semana, a ANA pode avançar já para o estudo que vai servir de base para a Avaliação do Impacto Ambiental do novo aeroporto.

A empresa tem três anos para fechar o dossiê de candidatura e o Governo já admitiu encurtar o prazo.

Também na Renascença o presidente da Câmara de Alcochete, que diz ainda não conhecer as novas alterações propostas, mostra estar convicto de que esta proposta não vai atrasar a obra e que é natural que se trabalhe para a redução de custos.

Vamos ter de esperar para ver como vai ficar o novo aeroporto há tanto tempo prometido.