Casamentos por conveniência: como funcionava o esquema desmantelado pela PJ?

Até ao momento, foram detidas 58 pessoas na operação “Aliança Digital”, coordenada pela Polícia Judiciária. A maioria das ações ocorreu na região da Grande Lisboa, mas as autoridades admitem que o número de detenções possa aumentar, à medida que prosseguem as investigações. As provas recolhidas podem levar à identificação de outros envolvidos.

Os imigrantes conseguiram obter a nacionalidade portuguesa?

Não. O casamento apenas permite a obtenção de autorização de residência, não conferindo automaticamente a nacionalidade portuguesa. Para isso, seria necessário um período mínimo de cinco anos. Como a operação da Polícia Judiciária desmantelou a rede antes desse prazo, nenhum dos estrangeiros envolvidos conseguiu obter a nacionalidade.

As noivas portuguesas podem divorciar-se?

Esta é uma das dificuldades que surgem agora. Muitos dos “noivos” estrangeiros estão atualmente a viver noutros países da Europa, o que torna mais difícil o processo de anulação do casamento. Algumas mulheres envolvidas ficam, assim, numa situação complexa: enfrentam processos judiciais e continuam legalmente ligadas a pessoas que não conhecem nem com quem mantêm qualquer relação.

Como foi descoberta esta rede pela Polícia Judiciária?

A investigação teve início em 2023, baseada em suspeitas de burlas informáticas. Durante o processo, a Polícia Judiciária identificou o esquema de casamentos por conveniência, com origem nas redes sociais. A rede operava de forma estruturada: no topo estavam os mentores, responsáveis pela organização; depois surgiam os angariadores, encarregues de recrutar os imigrantes; por fim, havia as “nubentes” – as mulheres portuguesas que aceitavam casar com os estrangeiros.