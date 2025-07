​Quantos habitantes tem a União Europeia?

No Explicador Renascença desta sexta-feira vamos falar da população da União Europeia.



No dia 1 de janeiro deste ano éramos 450,4 milhões. Estamos a crescer, mas não de forma igual. De acordo com o serviço de estatísticas da União Europeia, oito países “encolheram”.

Neste Dia Mundial da População é para estes dados que vamos olhar.

O que justifica o crescimento da União Europeia?

Tal como em Portugal, também ao nível dos 27 o crescimento da população é explicado pelos movimentos migratórios. Apesar da variação natural negativa, ou seja, haver mais mortes do que nascimentos, a verdade é que essa situação tem sido superada desde 2012 graças aos migrantes que têm chegado à Europa.

A 1 de janeiro deste ano, a população da União Europeia era estimada em 450,4 milhões de pessoas, pouco mais de um milhão em relação ao ano anterior. E esta foi a quarta subida consecutiva, depois de um recuo em 2021 por causa da pandemia de covid-19.

E Portugal, onde é que se situa em relação aos outros países?

Na primeira metade da tabela. A população dos 27 varia entre os 83,6 milhões de pessoas na Alemanha - que é o país mais populoso - e os 600 mil em Malta.

Portugal está no 10.º lugar, com 10 milhões 749 habitantes, o que significa que não somos assim tão pequenos, pelo menos no contexto europeu. Portugal é o 10.º país mais populoso da União.

A Alemanha é responsável por cerca de um quinto de toda a população da UE. Se juntarmos França e Itália representam quase metade da população total dos 27.

Mas nem todos os países cresceram...

É verdade. A população aumentou em 19 países e diminuiu em oito. Malta, Irlanda e Luxemburgo registaram as taxas de crescimento populacional mais elevadas, enquanto a Letónia, a Hungria, a Polónia e a Estónia registaram as descidas mais expressivas. Para além destes, também Bulgária, Itália, Roménia e Eslováquia viram a população encolher.

Isto quer dizer que estes oito países receberam menos imigrantes?

Não necessariamente, porque as mudanças demográficas podem ocorrer quer por alteração natural, quer por migração líquida.

Dos oito países que “encolheram”, sete até tiveram aumento de migrantes, só que foi insuficiente para compensar o facto de terem tido mais mortes do que nascimentos.

A Letónia foi o único país que registou quer uma mudança natural negativa e quer uma descida do número de imigrantes.

E nos 19 países que cresceram em população? Já sabemos que em Portugal há já bastantes anos que o número de bebés que nascem não consegue compensar o número de pessoas que morrem. Nos outros países também é assim?

Há casos e casos. Em seis países - Irlanda, Espanha, Chipre, Luxemburgo, Malta e Suécia - verificou-se um aumento natural da população, com mais nascimentos do que mortes, e também aumento da imigração.

No outro grupo de 13 países - em que se inclui Portugal - a população registou uma variação natural negativa, porque morrem por ano mais pessoas do que o número de bebés que nascem, pelo que foi mesmo a migração líquida o motor do crescimento populacional.

Malta, Portugal e Irlanda foram os países que tiveram as taxas mais altas de migração líquida, ou seja, a diferença entre entradas e saídas.

E para o futuro, o que é que o Eurostat prevê?

Prevê poucas mudanças. O número de mortes vai continuar a aumentar devido ao envelhecimento da população e, partindo do princípio de que as taxas de fertilidade não sobem, a alteração natural negativa (mais mortes do que nascimentos) será para manter.

Dito de outra forma, o declínio ou o crescimento demográfico global da União vai continuar a depender, em grande medida, do contributo dos migrantes.