Resultados das provas finais do 9.º ano só chegam às escolas esta quarta-feira. Qual a razão do atraso?

Só esta quarta-feira deverão chegar às escolas os resultados das provas do 9.º ano.

Porque é que os resultados vão ser entregues com atraso?

Dificuldades técnicas. É a explicação do Júri Nacional de Exames que comunicou o atraso.

Já o Ministério da Educação diz que o atraso decorre dos novos processos de classificação das provas finais do ensino básico. Serão dificuldades restringidas a um número residual de classificações de provas, que estavam ainda por concluir no momento previsto para envio dos resultados às escolas." São as explicações formais.

Mas isso estará relacionado com as provas digitais?

O governo não faz de imediato essa ligação, mas acrescenta que a realização de provas finais do ensino básico em formato digital, pela primeira vez e em todo o país, foi um desafio, mas foram asseguradas as condições nas salas de aula para a realização das provas.

E há garantias de que os resultados são afixados ainda esta quarta-feira?

A garantia é a de que chegam esta quarta-feira às escolas e que serão afixadas tão breve quanto possível. Os diretores de escolas lembram que alguns estabelecimentos adiaram os conselhos de turma onde é feita a ponderação das notas finais dos alunos. Ainda não há certezas.

Entretanto, a Renascença avançou que algumas provas de matemática do 9º ano podem ser anuladas. Porquê?

Em causa estão constrangimentos ocorridos no primeiro turno da prova, em concreto, o tempo de compensação que foi dado aos alunos. Esta é uma situação que afeta pelo menos 15 escolas onde as provas podem ser anuladas

Se forem anuladas, qual é a alternativa?

No documento que a Renascença teve acesso são dadas duas opções: a anulação da prova realizada a 20 de junho e a oportunidade destes alunos realizarem novo exame “na 2ª fase, como se da 1ª fase se tratasse”, a 18 de julho.

Outra alternativa é a validação da prova de Matemática, sem “a aplicação de qualquer medida excecional” e sem conhecimento da nota.