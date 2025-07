Programa vai apoiar famílias na compra de eletrodomésticos. Como funciona?

O Ministério do Ambiente vai lançar um novo programa, com o objetivo de apoiar as famílias na compra de eletrodomésticos mais eficientes, de maneira a incentivar a troca de equipamentos antigos a gás por modelos elétricos, que sejam, pelo menos, de classe A.

A quem se destina o programa?

Este é um novo programa que pretende ajudar as famílias na troca de eletrodomésticos. Chama-se “E-lar - Eficiência Energética e Conforto Térmico” e surge por iniciativa do Ministério do Ambiente.

Novidade deste programa: é que vai ser abranger todas as famílias que pretendam melhorar a eficiência energética da casa em que residem, através da troca de aparelhos a gás por outros elétricos.

O financiamento não vai depender dos rendimentos?

Sim, à partida é isso que vai acontecer, com as pessoas mais carenciadas a terem um maior apoio. Estão definidas três categorias: as famílias vulneráveis com tarifa social de energia ou prestações sociais, pessoas residentes em bairros vulneráveis e há uma terceira categoria onde se incluem todas as outras famílias.

Segundo fonte do Ministério do Ambiente à Renascença, o nível de financiamento será de facto diferenciado, mas este é um assunto que ainda está em estudo.

E todos os eletrodomésticos são elegíveis?

Não são todos, mas são os mais comuns que funcionam gás... são os fogões, os fornos e os esquentadores a gás. São estes três eletrodomésticos que são elegíveis para que as famílias possam receber os vales para comprar equipamentos de modelos eléctricos e que sejam, pelo menos, de classe A.

Quando arranca este novo programa?

O Ministério do Ambiente quer lançar o programa E-Lar ainda este mês, eventualmente na última semana.

Ainda estão a ser definidas algumas questões para se poder operacionalizar e uma delas está relacionada com a forma de pagamento. Por exemplo, no programa “Edifícios Mais Sustentáveis”, conhecido pela troca de janelas, as famílias faziam o investimento e depois candidatavam-se ao apoio, que até podia ser recusado.

Para o novo programa, o Governo quer alterar o modelo, que deverá seguir aquilo que acontece na compra de carro elétrico, em que as pessoas se inscrevem, mandam a documentação e depois de o apoio estar pré-aprovado, compram o carro. Com a apresentação da fatura, o dinheiro entra na conta do beneficiário.

A mudança não vai obrigar a alterar a potência do quadro elétrico?

Sim, em muitos casos é possível que seja necessário. Os escalões de potência mais comuns para clientes residenciais são de 3,45 quilovolts e de 6,9 kV.

A escolha depende do número de equipamentos que podem ser ligados em simultâneo: quem tenha apenas uma potência contratada de 3,45 k V é natural que tenha de mudar e isso significa mais custos na fatura mensal de eletricidade.

A mudança é bem aceite pelos operadores de gás?

Claro que não. Já esta tarde a Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis, a ANAREC, e que representa os operadores de gás, veio dizer que em zonas onde a rede elétrica é instável, de baixa potencia ou economicamente incomportável, é o gás que assegura o conforto das famílias.

A ANAREC lembra também que o gás é crucial como fonte de reserva em caso de falhas elétricas, sendo por isso, reconhecido, como energia complementar estratégica. Por isso, contesta esta aposta nos electrodomésticos elétricos.