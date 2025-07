Como concorrer ao Ensino Superior?

Quem pode candidatar-se?

Podem candidatar-se todos os alunos que completaram o ensino secundário e que tenham feito as provas de acesso para o curso que querem escolher.

Estes exames devem ter sido realizados no ano da candidatura ou nos dois anos imediatamente anteriores.

Os estudantes têm de ter classificação igual ou superior ao mínimo exigido. Também é preciso ter em atenção os pré-requisitos que podem ser pedidos. Os estudantes podem escolher até seis opções.

Quando são pedidos os pré-requisitos?

Depende do curso. Por exemplo, se o aluno quiser escolher um curso na área do desporto, os pré-requisitos são de ordem física.

Os pré-requisitos podem ser consultados no site da instituição de ensino ou no Portal Infocursos https://infocursos.medu.pt/

Esta é uma ferramenta onde os estudantes podem consultar diversos dados estatísticos, como por exemplo a empregabilidade de cada curso.

Como é que os alunos podem concorrer?

As candidaturas são apresentadas digitalmente no site da DGES, a Direção-Geral do Ensino Superior. https://www.dges.gov.pt/pt/noticia/concurso-nacional-de-acesso-ao-ensino-superior-2025

Para o próximo ano letivo foram fixadas mais de 55 mil vagas, no regime geral de acesso.

Existem ainda mais cerca de 21 mil lugares para os concursos especiais, como é o caso do concurso para maiores de 23 anos, mas esse tem outras regras.

Que documentos são necessários no regime geral do concurso para o Ensino Superior?

Os alunos têm de ter senha de acesso para fazer a candidatura online no site da DGES.

Também precisam de ter a chamada ficha ENES, (Exames Nacionais Ensino Secundário) que é emitida pela escola e onde consta a classificação final e as notas obtidas nas provas de ingresso.

Além disso, este documento tem o código de ativação que deve ser utilizado na candidatura online. Esta ficha é válida para as três fases de candidaturas do ano em que é emitida.

Quem repetir os exames na 2.ª fase deve pedir uma nova ficha ENES?

Sim, precisa de pedir uma nova ficha ENES com as notas atualizadas para usar na 2ª e 3ª fases de candidaturas.

O que é a preferência regional?

É um benefício concedido pelos estabelecimentos de ensino superior politécnico a candidatos provenientes da mesma zona.

Os alunos passam a ter prioridade em relação aos restantes, mesmo que eventualmente tenham uma nota de candidatura inferior.

Para a preferência regional podem ser reservadas pelas instituições superiores até um máximo de 50% do total das vagas para os candidatos oriundos da área de influência fixada.

Quais são os prazos das diferentes fases?

1.ª fase - 21 de julho a 4 de agosto

2.ª fase - 25 de agosto a 3 de setembro

3.ª fase - 23 a 25 de setembro

Quando saem os resultados?

1.ª fase - 25 de agosto

2.ª fase - 15 setembro

3.ª fase - 30 de setembro