Vamos pagar mais e novos impostos para financiar o orçamento da UE?

Para reforçar o próximo orçamento da União Europeia, os estados-membros vão ter de criar novos impostos. Uma das áreas a reforçar é o setor da Defesa.

Isto significa que os contribuintes vão pagar mais impostos no futuro?

Não diretamente, mas poderão ter de fazer um esforço suplementar. Esta proposta da Comissão Europeia incide mais sobre as empresas, sobretudo as empresas e alguns setores específicos.

Não falamos de impostos sobre rendimentos, mas sim de custos adicionais para as empresas que podem ser refletidos em preços mais altos para alguns bens e serviços.

Por exemplo?

Produtos com emissões de carbono significativas, bens produzidos por indústrias mais poluentes. A isso vai acrescer o aumento sobre os custos do transporte rodoviário pesado, a aviação e as energias fósseis.

Outro exemplo, e este muito presente no nosso dia-a-dia, são os dispositivos eletrónicos, como os telemóveis, computadores e eletrodomésticos, que poderão ser afetados pela taxa sobre resíduos eletrónicos não recolhidos, principalmente nos casos em que não sejam reciclados da forma mais adequada.

Más notícias também, por exemplo, para os fumadores, porque vai haver um novo imposto especial sobre o consumo, o que poderá repercutir-se no custo final de um maço de tabaco.

Portanto, serão essencialmente de custos indiretos a partir de cinco novos impostos que Bruxelas propõe aos 27 para financiar o orçamento comunitário.