O que fazer se perder o passaporte ou o Cartão de Cidadão durante as férias?

O que deve ser feito?

A perda do documento deve ser comunicada de imediato ao consulado português mais próximo. Assim que recebe o alerta, o consulado informa as autoridades responsáveis pela fronteira do país em causa, o que ajuda a evitar fraudes ou utilizações indevidas do documento. Embora não seja obrigatório, também é possível apresentar uma queixa na polícia local.

Quais são as diferenças entre estas duas hipóteses?

Portugal tem duas opções para quem perde os documentos de identificação no estrangeiro: o Passaporte Temporário e o Título de Viagem Única. O Passaporte Temporário é parecido com o passaporte comum, mas tem menos páginas e uma validade máxima de um ano. Pode, em alguns casos, ser usado para entrar noutros países, mas nem todos o aceitam.

Para pedir um Passaporte Temporário, é necessário entregar no consulado: duas fotografias tipo passe, a cores; um requerimento preenchido; um documento que justifique a urgência do pedido; e o Cartão de Cidadão.

Qual a diferença para o Título de Viagem Única?

A principal diferença está na posse do Cartão de Cidadão. Se, além do passaporte, também tiver sido perdido o Cartão de Cidadão, não é possível pedir um Passaporte Temporário. Nesse caso, a única opção é o Título de Viagem Única.

Este documento tem validade muito limitada: apenas serve para regressar a Portugal. Não é válido para outros destinos. É uma solução para garantir que um cidadão português sem documentos possa regressar ao país. O consulado confirma a identidade da pessoa com base num inquérito que inclui nome, data de nascimento e qualquer outro elemento de prova disponível.

E se, por acaso, quem perdeu o passaporte ou o Cartão de Cidadão estiver num país onde não há consulado português?

Nestes casos, é possível dirigir-se a um consulado de qualquer um dos 27 países da União Europeia. Existe também o contacto do Gabinete de Emergência Consular, disponível 24 horas por dia: +351 217 929 714 ou +351 961 706 472.

Se a pessoa em causa for menor de 18 anos, os pais têm de apresentar prova da tutela paternal.