Os portugueses sabem interpretar textos?

Que relatório é este?

O relatório reúne as conclusões do Programa Internacional para a Avaliação das Competências dos Adultos, conhecido como PIAAC. É uma iniciativa da OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico – que envolve 38 países. O documento analisa as competências dos adultos, a sua evolução ao longo do tempo e compara a situação de Portugal com a dos restantes países participantes.

Qual é o retrato que pode ser feito dos adultos portugueses, ao nível das competências?

Os dados não são animadores. Quase metade dos portugueses entre os 25 e os 64 anos apenas compreende textos muito simples e curtos. Portugal está entre os países com níveis mais baixos de literacia, apenas à frente do Chile. Apenas 3% da população adulta portuguesa demonstra um nível elevado de compreensão de textos, longe da média da OCDE, que é de 12%.

Este nível tão fraco dos portugueses está relacionado com as qualificações?

Sim. Em 2024, 38% dos adultos portugueses tinham apenas o ensino básico como grau académico mais elevado, o que representa o dobro da média da OCDE. O relatório sublinha ainda desigualdades entre gerações e mostra que o acesso ao ensino superior continua muito dependente da formação académica dos pais.

Ter mais estudos continua a compensar, quando se procura emprego?

Sim. O relatório confirma as vantagens de ter um diploma do ensino superior. Em 2024, nove em cada dez licenciados estavam empregados. Entre os adultos com apenas o 12.º ano, a taxa de emprego desce para 86%, e é ainda mais baixa entre quem não completou o ensino secundário. O relatório destaca ainda que as mulheres com formação superior têm taxas de emprego semelhantes às dos homens, o que só acontece com este nível de qualificação.

E ao nível salarial, qual a diferença para quem não tem tantos estudos?

A diferença é significativa. Mais de 80% dos trabalhadores com ensino superior ganham acima do salário médio nacional, e cerca de um terço aufere mais do dobro. Já entre os adultos com o ensino secundário, mais de metade (53%) têm rendimentos abaixo da média. O relatório conclui que ter mais estudos continua a representar uma clara vantagem salarial.

E quanto à carreira de professor? Qual é a situação?

Segundo a OCDE, os professores portugueses têm, em média, salários mais elevados do que os restantes trabalhadores com formação superior. Esta realidade deve-se ao envelhecimento da classe docente, com muitos professores perto do topo da carreira e, por isso, com salários mais altos. No entanto, a OCDE alerta que os docentes perderam poder de compra na última década, sobretudo os que estão em início de carreira. A organização recomenda tornar os salários mais competitivos, como forma de atrair novos profissionais para a carreira docente.