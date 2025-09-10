Campanha de vacinação. Quais as novidades a ter em conta?

10 set, 2025 • André Rodrigues
É já daqui a duas semanas que arranca a campanha de vacinação contra a gripe e Covid-19.
À semelhança do ano passado, os utentes poderão tomar as vacinas em unidades do SNS e nas farmácias.
Mas há novidades. O Explicador Renascença esclarece.
Desde logo, a vacinação gratuita contra a gripe para bebés a partir dos seis meses. É a principal novidade da campanha de vacinação sazonal.
As crianças entre os seis meses passam a ser incluídas nos grupos prioritários com acesso gratuito à vacinação nas unidades do Serviço Nacional de Saúde.
De acordo com a Direção-Geral da Saúde, os dados mostram que os bebés entre os 6 e os 23 meses apresentam taxas de hospitalização e de cuidados intensivos semelhantes às dos idosos.
Portanto, esta é uma medida que tem como objetivo a proteção deste grupo mais vulneráveis em relação a complicações graves associadas à gripe.
Todos os grupos que habitualmente já têm direito à toma gratuita.
Portanto: pessoas com 60 ou mais anos, incluindo os idosos acima dos 85 anos; profissionais e utentes de lares de idosos; pessoas com doenças de risco, grávidas, profissionais de saúde dos setores público e privado; estudantes em estágio clínico, bombeiros que transportam doentes, cuidadores de pessoas dependentes, pessoas em situação de sem-abrigo e reclusos.
Também as crianças entre os dois e os quatro anos são recomendadas para receber a vacina contra a gripe. No entanto não é ainda claro se a toma será gratuita nestes casos.
A campanha sazonal também inclui a vacinação contra a Covid-19 que é recomendada e gratuita para pessoas com 60 ou mais anos de idade.
Também para doentes crónicos a partir dos 18 anos. Crianças e jovens a partir dos seis meses com doenças graves, pessoas em situação de sem abrigo e os profissionais que lhes prestam apoio.
Esta campanha de vacinação sazonal contra a Covid-19 e contra a gripe começa a 23 de setembro.