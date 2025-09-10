Campanha de vacinação. Quais as novidades a ter em conta?

É já daqui a duas semanas que arranca a campanha de vacinação contra a gripe e Covid-19.

À semelhança do ano passado, os utentes poderão tomar as vacinas em unidades do SNS e nas farmácias.

Mas há novidades. O Explicador Renascença esclarece.

O que é que muda?

Desde logo, a vacinação gratuita contra a gripe para bebés a partir dos seis meses. É a principal novidade da campanha de vacinação sazonal.

As crianças entre os seis meses passam a ser incluídas nos grupos prioritários com acesso gratuito à vacinação nas unidades do Serviço Nacional de Saúde.

Porquê?

De acordo com a Direção-Geral da Saúde, os dados mostram que os bebés entre os 6 e os 23 meses apresentam taxas de hospitalização e de cuidados intensivos semelhantes às dos idosos.

Portanto, esta é uma medida que tem como objetivo a proteção deste grupo mais vulneráveis em relação a complicações graves associadas à gripe.

Quem mais tem acesso gratuito?

Todos os grupos que habitualmente já têm direito à toma gratuita.

Portanto: pessoas com 60 ou mais anos, incluindo os idosos acima dos 85 anos; profissionais e utentes de lares de idosos; pessoas com doenças de risco, grávidas, profissionais de saúde dos setores público e privado; estudantes em estágio clínico, bombeiros que transportam doentes, cuidadores de pessoas dependentes, pessoas em situação de sem-abrigo e reclusos.

Também as crianças entre os dois e os quatro anos são recomendadas para receber a vacina contra a gripe. No entanto não é ainda claro se a toma será gratuita nestes casos.

E em relação à Covid-19?

A campanha sazonal também inclui a vacinação contra a Covid-19 que é recomendada e gratuita para pessoas com 60 ou mais anos de idade.

Também para doentes crónicos a partir dos 18 anos. Crianças e jovens a partir dos seis meses com doenças graves, pessoas em situação de sem abrigo e os profissionais que lhes prestam apoio.

Esta campanha de vacinação sazonal contra a Covid-19 e contra a gripe começa a 23 de setembro.