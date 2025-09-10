Quantos drones entraram no espaço aéreo da Polónia? Quem assume a responsabilidade?

O que é que aconteceu?

Segundo o primeiro-ministro polaco, o Exército registou 19 incursões de drones no espaço aéreo da Polónia. Vários foram abatidos por caças polacos e da NATO, o último às 6h45, menos uma hora em Lisboa. Já o presidente ucraniano avançou que terão sido, pelo menos, 24 drones russos a entrar no país vizinho.

Como é que foi possível identificar a origem? Sabemos que a Ucrânia está ali mesmo ao lado da Polónia… foi um erro de cálculo?

Varsóvia chamou o diplomata russo, que rejeitou qualquer responsabilidade e disse que os drones vinham da Ucrânia. A NATO confirmou que eram russos, mas afastou a hipótese de ataque deliberado de Moscovo, abrindo uma investigação. A Bielorrússia alegou falhas no sistema de navegação e afirmou ter alertado a Polónia e a Lituânia para drones descontrolados.

E o Kremlin, o que diz?

O Kremlin remeteu explicações para o Ministério da Defesa, que negou intenções de atingir a Polónia. No entanto, Moscovo afirmou que os objetivos militares da operação foram alcançados e os alvos designados destruídos.

Entretanto, as autoridades polacas já localizaram alguns dos destroços?

Sim. Foram encontrados cinco drones e os restos de um objeto não identificado na província de Lublin, junto à fronteira com a Bielorrússia e a Ucrânia. Destroços de mais dois drones foram localizados no centro e norte da Polónia. O Governo enviou um SMS à população a pedir para não tocar em destroços.

Este incidente provocou vítimas?

Não há vítimas. Apenas uma habitação ficou danificada. Ainda assim, a Polónia ativou o artigo 4.º da NATO, que prevê consultas entre aliados quando a segurança ou a integridade territorial de um membro é posta em causa.

Como é que a União Europeia reagiu a este incidente, falou a uma só voz?

Sim. Todos os líderes condenaram a violação do espaço aéreo, exigindo uma resposta forte da União Europeia. Até o primeiro-ministro da Hungria, considerado próximo de Moscovo, criticou a Rússia e classificou o incidente como inaceitável.

E do outro lado do Atlântico, como reagiu o presidente americano?

Segundo a Casa Branca, Donald Trump vai falar com o presidente polaco ainda hoje. Na rede social, deixou apenas a frase “Cá vamos nós”, sem dar mais explicações.