Escola. Quantos alunos não têm professores para todas as disciplinas?

Estamos na contagem decrescente para o início das aulas. A partir desta quinta-feira e até segunda-feira, mais de um milhão de alunos regressam à escola.

E há, desde já, uma certeza: ano letivo arranca vai começar com alunos sem aulas a todas as disciplinas.

O Explicador Renascença esclarece.

Quantos alunos não vão ter professores?

De acordo com os dados mais recentes da Fenprof, serão cerca de 276 mil os alunos que não terão professor a todas as disciplinas.

Só no primeiro ciclo do ensino básico, serão mais de quatro mil alunos nessa situação.

Lisboa, Alentejo e Algarve são as regiões mais afetadas pela falta de docentes.

Porquê?

Porque a maior parte dos professores vive no norte e centro do país.

E os custos de habitação de deslocação são elevados para essas regiões com mais défices de docentes são muito pouco atrativos para quem vive a centenas de quilómetros do local onde são colocados.

Quais são as disciplinas com maiores défices?

Como dizia há pouco, há carências no primeiro ciclo e também no pré-escolar.

Também na Educação Especial. Por disciplinas, os grupos mais complicados são os das áreas tecnológicas, Português, História, Matemática ou Ciências Naturais do segundo ciclo; também Matemática e Geografia do ensino secundário.

São as disciplinas onde é mais sentida esta falta de docentes.

Como se resolve?

Os diretores de escolas públicas dizem que parte deste problema poderia ser resolvido se o Governo apoiasse financeiramente a estadia dos professores deslocados.

De resto, em declarações que temos escutado aqui na Renascença, Filinto Lima - o presidente da Associação de Agrupamentos e Escolas Públicas - pede ao ministro das Finanças que desbloqueie o dinheiro para que possam ser dados incentivos à mobilidade dos docentes, para suportar os custos de uma colocação longe das suas casas.

Há mais novidades?

A principal mudança é a proibição total da utilização de telemóveis nas escolas até ao segundo ciclo.

No terceiro ciclo, o Ministério da Educação sugere que sejam também proibidos nas escolas onde os alunos partilhem os recreios com os mais novos. Já no Secundário, a recomendação é que os alunos sejam envolvidos na definição de normas para uma utilização responsável.

Há, também, mudanças em Cidadania e Desenvolvimento, a disciplina que foi tema de polémica. É desde já certo que a disciplina terá agora aprendizagens essenciais comuns a todas as escolas em diversas áreas.

Alguns exemplos: direitos humanos; democracia e instituições políticas; literacia financeira; ou saúde (que incluirá as temáticas da sexualidade).

