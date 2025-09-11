Onde se vive mais na União Europeia? Mulheres vivem mais anos que homens?

Os portugueses vivem mais 12 meses que a média dos cidadãos da União Europeia e a esperança média de vida está acima dos anos da pandemia. As estatísticas são de Bruxelas, que revelam números interessantes.

A esperança média de vida em Portugal aumentou?

Sim, cada português nascido em 2024 tem uma esperança média de vida de 82 anos e 7 meses, mais dois meses do que no ano anterior e mais oito meses do que em 2019.

Em 2020 e 2021, nos primeiros anos da pandemia da Covid-19, a esperança média de vida caiu para 81 anos e 5 meses e gradualmente temos vindo a recuperar, de tal forma que agora já ultrapassámos os valores da fase pré-pandémica.

E a esperança média de vida dos homens continua atrás da das mulheres?

Sim, mantém-se, mas a diferença entre homens e mulheres é menos acentuada do que acontecia há 5 anos.

A expetativa de vida para os homens é de 79 anos e 8 meses e para as mulheres é de 85 anos e 4 meses.

Fazendo contas, dá uma diferença de 5 anos e 6 meses. Antes da pandemia era de 6 anos e um mês.

Os dois sexos têm estado a conquistar, em média, mais meses de vida, mas nos últimos cinco anos, foram os homens que aceleraram esse ritmo.

Olha para a União Europeia, como está Portugal?

Melhor. Em 2024, os europeus tinham uma esperança média de vida de 81 anos e 7 meses, ou seja, menos um ano face aos portugueses.

Há três países que se destacam pela negativa e onde a esperança média de vida não chega aos 80 anos. São eles Letónia, Roménia e Bulgária, que é a pior, com 75 anos e 9 meses.

E onde se vive mais?

Os valores mais elevados pertencem à Suécia e à Itália, com 84 anos e um mês de expectativa média de vida, à nascença.

Depois segue-se Espanha, com 84 anos.