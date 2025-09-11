Onde se vive mais na União Europeia? Mulheres vivem mais anos que homens?

11 set, 2025 • Fátima Casanova
Os portugueses vivem mais 12 meses que a média dos cidadãos da União Europeia e a esperança média de vida está acima dos anos da pandemia. As estatísticas são de Bruxelas, que revelam números interessantes.
Sim, cada português nascido em 2024 tem uma esperança média de vida de 82 anos e 7 meses, mais dois meses do que no ano anterior e mais oito meses do que em 2019.
Em 2020 e 2021, nos primeiros anos da pandemia da Covid-19, a esperança média de vida caiu para 81 anos e 5 meses e gradualmente temos vindo a recuperar, de tal forma que agora já ultrapassámos os valores da fase pré-pandémica.
Sim, mantém-se, mas a diferença entre homens e mulheres é menos acentuada do que acontecia há 5 anos.
A expetativa de vida para os homens é de 79 anos e 8 meses e para as mulheres é de 85 anos e 4 meses.
Fazendo contas, dá uma diferença de 5 anos e 6 meses. Antes da pandemia era de 6 anos e um mês.
Os dois sexos têm estado a conquistar, em média, mais meses de vida, mas nos últimos cinco anos, foram os homens que aceleraram esse ritmo.
Melhor. Em 2024, os europeus tinham uma esperança média de vida de 81 anos e 7 meses, ou seja, menos um ano face aos portugueses.
Há três países que se destacam pela negativa e onde a esperança média de vida não chega aos 80 anos. São eles Letónia, Roménia e Bulgária, que é a pior, com 75 anos e 9 meses.
Os valores mais elevados pertencem à Suécia e à Itália, com 84 anos e um mês de expectativa média de vida, à nascença.
Depois segue-se Espanha, com 84 anos.