Menu
Renascença Renascença
Explicador Renascença
As respostas às questões que importam sobre os temas que nos importam.
A+ / A-
Arquivo
Onde se vive mais na União Europeia? Mulheres vivem mais anos que homens?

Explicador Renascença

Onde se vive mais na União Europeia? Mulheres vivem mais anos que homens?

11 set, 2025 • Fátima Casanova


Cada português nascido em 2024 tem uma esperança média de vida de 82 anos e 7 meses, mais dois meses do que no ano anterior.

Os portugueses vivem mais 12 meses que a média dos cidadãos da União Europeia e a esperança média de vida está acima dos anos da pandemia. As estatísticas são de Bruxelas, que revelam números interessantes.

A esperança média de vida em Portugal aumentou?

Sim, cada português nascido em 2024 tem uma esperança média de vida de 82 anos e 7 meses, mais dois meses do que no ano anterior e mais oito meses do que em 2019.

Em 2020 e 2021, nos primeiros anos da pandemia da Covid-19, a esperança média de vida caiu para 81 anos e 5 meses e gradualmente temos vindo a recuperar, de tal forma que agora já ultrapassámos os valores da fase pré-pandémica.

E a esperança média de vida dos homens continua atrás da das mulheres?

Sim, mantém-se, mas a diferença entre homens e mulheres é menos acentuada do que acontecia há 5 anos.

A expetativa de vida para os homens é de 79 anos e 8 meses e para as mulheres é de 85 anos e 4 meses.

Fazendo contas, dá uma diferença de 5 anos e 6 meses. Antes da pandemia era de 6 anos e um mês.

Os dois sexos têm estado a conquistar, em média, mais meses de vida, mas nos últimos cinco anos, foram os homens que aceleraram esse ritmo.

Olha para a União Europeia, como está Portugal?

Melhor. Em 2024, os europeus tinham uma esperança média de vida de 81 anos e 7 meses, ou seja, menos um ano face aos portugueses.

Há três países que se destacam pela negativa e onde a esperança média de vida não chega aos 80 anos. São eles Letónia, Roménia e Bulgária, que é a pior, com 75 anos e 9 meses.

E onde se vive mais?

Os valores mais elevados pertencem à Suécia e à Itália, com 84 anos e um mês de expectativa média de vida, à nascença.

Depois segue-se Espanha, com 84 anos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.