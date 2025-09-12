Bolsonaro ainda pode recorrer da pena de prisão?

Jair Bolsonaro vai ter de cumprir pena de prisão.

O Supremo Tribunal brasileiro condenou o antigo Presidente a 27 anos e três meses de prisão.

O Explicador Renascença esclarece.

Ainda pode recorrer da decisão?

Sim, ainda tem essa possibilidade de apresentar recurso. Apesar dessa condenação 27 anos e três meses de prisão, Jair Bolsonaro não vai já para a prisão.

A defesa do antigo Presidente do Brasil fala em pena "absurdamente excessiva e desproporcional" e que, por esse motivo, vai contestá-la, inclusive junto de instâncias internacionais.

Os advogados entendem que houve várias irregularidades omissões e contradições na fase de julgamento.

É habitual reverter uma condenação tão pesada?

Dificilmente. Seja como for, enquanto decorrer a avaliação do recurso, a pena não pode ser executada.

Por isso, diria que Jair Bolsonaro estará a tentar ganhar tempo até que se efetive o cumprimento desta decisão.

Bolsonaro foi condenado porquê?

O tribunal entende que o ex-Presidente foi o líder de uma organização criminosa armada com o objetivo de promover um golpe de Estado, após a derrota nas presidenciais de 2022.

O ponto alto dessa contestação aconteceu a 8 de janeiro de 2023, quando milhares de apoiantes de Bolsonaro invadiram edifícios do Governo federal com o objetivo de instigar um golpe militar contra o Presidente eleito Lula da Silva.

Daí resultou uma série de acusações, sendo que a mais grave - e que determina estes 27 anos prisão - foi precisamente a tentativa de abolição violenta do Estado de Direito.

A justiça brasileira deu como provado que Jair Bolsonaro foi o mentor deste movimento.

Que efeitos políticos tem esta decisão?

Bolsonaro já estava inelegível desde 2023, mas esta condenação reforça a exclusão da vida política.

Além da pena de prisão, o Supremo determina a perda de cargos e de mandatos; o pagamento de indemnizações por danos morais coletivos. Importante sublinhar que Bolsonaro não foi o único condenado neste processo.

Outros sete arguidos terão de cumprir pena de prisão, entre eles militares e antigos ministros da administração Bolsonaro.

Quais são as reações a esta decisão?

Há uma, desde logo, que se destaca: Donald Trump, aliado de Bolsonaro, classifica esta condenação como algo terrível e diz estar muito insatisfeito com a decisão do Supremo Tribunal do Brasil.

E o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, prometeu uma resposta por parte dos EUA.

Internamente, a oposição no Brasil celebrou este veredito como uma vitória da democracia, enquanto aliados de Bolsonaro criticaram o julgamento. E falam em perseguição política.