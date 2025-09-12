Bolsonaro ainda pode recorrer da pena de prisão?

12 set, 2025 • André Rodrigues
Jair Bolsonaro vai ter de cumprir pena de prisão.
O Supremo Tribunal brasileiro condenou o antigo Presidente a 27 anos e três meses de prisão.
O Explicador Renascença esclarece.
Sim, ainda tem essa possibilidade de apresentar recurso. Apesar dessa condenação 27 anos e três meses de prisão, Jair Bolsonaro não vai já para a prisão.
A defesa do antigo Presidente do Brasil fala em pena "absurdamente excessiva e desproporcional" e que, por esse motivo, vai contestá-la, inclusive junto de instâncias internacionais.
Os advogados entendem que houve várias irregularidades omissões e contradições na fase de julgamento.
Dificilmente. Seja como for, enquanto decorrer a avaliação do recurso, a pena não pode ser executada.
Por isso, diria que Jair Bolsonaro estará a tentar ganhar tempo até que se efetive o cumprimento desta decisão.
O tribunal entende que o ex-Presidente foi o líder de uma organização criminosa armada com o objetivo de promover um golpe de Estado, após a derrota nas presidenciais de 2022.
O ponto alto dessa contestação aconteceu a 8 de janeiro de 2023, quando milhares de apoiantes de Bolsonaro invadiram edifícios do Governo federal com o objetivo de instigar um golpe militar contra o Presidente eleito Lula da Silva.
Daí resultou uma série de acusações, sendo que a mais grave - e que determina estes 27 anos prisão - foi precisamente a tentativa de abolição violenta do Estado de Direito.
A justiça brasileira deu como provado que Jair Bolsonaro foi o mentor deste movimento.
Bolsonaro já estava inelegível desde 2023, mas esta condenação reforça a exclusão da vida política.
Além da pena de prisão, o Supremo determina a perda de cargos e de mandatos; o pagamento de indemnizações por danos morais coletivos. Importante sublinhar que Bolsonaro não foi o único condenado neste processo.
Outros sete arguidos terão de cumprir pena de prisão, entre eles militares e antigos ministros da administração Bolsonaro.
Há uma, desde logo, que se destaca: Donald Trump, aliado de Bolsonaro, classifica esta condenação como algo terrível e diz estar muito insatisfeito com a decisão do Supremo Tribunal do Brasil.
E o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, prometeu uma resposta por parte dos EUA.
Internamente, a oposição no Brasil celebrou este veredito como uma vitória da democracia, enquanto aliados de Bolsonaro criticaram o julgamento. E falam em perseguição política.