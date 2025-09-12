Quem é Tyler Robinson, o suspeito de assassinar Charlie Kirk?

As autoridades norte-americanas anunciaram esta sexta-feira a detenção do principal suspeito de ter assassinado o ativista conservador norte-americano Charlie Kirk, no passado dia 10 de setembro, quando fazia uma palestra na Universidade de Utah Valley.

Quem é o suspeito?

O suspeito chama-se Tyler Robinson, um jovem de 22 anos. A notícia da sua detenção na ultima noite, foi confirmada esta sexta-feira pelo governador do estado do Utah, numa conferência de imprensa conjunta com o diretor do FBI.

Charlie Kirk participava num evento ao ar livre quando foi baleado no pescoço. Terá sido Tyler Robinson o autor do disparo que vitimou o aliado e conselheiro do Presidente Donald Trump, a partir do telhado de um edifício no campus universitário.

Como é que as autoridades conseguiram identificar o suspeito?

Foi tudo rápido. O ataque aconteceu na quarta-feira e o suspeito foi capturado apenas 33 horas depois do crime. E foi rápido porque existiu uma denuncia.

De acordo com Spencer Cox, governador do Utah, o suspeito "terá confessado, ou dado a entender a um familiar, que estava envolvido no incidente". Esse familiar, que não é identificado, terá contado a um amigo próximo que, por sua vez, alertou o xerife do condado e, rapidamente, a informação chegou também ao FBI.

Como foi confirmada a denúncia?

Os investigadores foram analisar as imagens captadas pelas câmaras de videovigilância da Universidade de Utah Valley e conseguiram identificar Tyler Robinson a chegar ao campus, na manhã de dia 10, o dia do crime.

Pelas imagens percebe-se também que usava uma t-shirt castanha, calções coloridos e um boné preto. De acordo com o FBI quando foi abordado e detido - na última noite - o suspeito envergava um vestuário compatível com essas imagens.

Além disso, circulam nas televisões norte-americanas outras imagens de vídeo onde supostamente é possível ver Tyler Robinson a saltar de um dos telhados do campus universitário e a desaparecer do local a correr.

Há mais provas?

Sim, de acordo com o governador do Utah existem outras provas, tanto digitais como físicas.

Ficámos a saber que, ao receberem a denúncia, os investigadores interrogaram alguns amigos de Robinson. Um deles terá mostrado voluntariamente algumas mensagens que lhe terão sido enviadas por Tyler, com supostas instruções sobre a melhor forma de esconder uma arma, bem como referências a uma mira e a balas.

A polícia encontrou depois uma carabina embrulhada numa toalha, ainda com a mira montada, numa zona arborizada perto da universidade.

Também apreendeu várias caixas de munições com inscrições gravadas. Numa delas - dizem as autoridades norte-americanas - era possível ler e: "Hei, fascista... apanha!".

Noutro cartucho estava inscrita a frase "Oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao", excerto de uma conhecida canção anti-fascista da resistência italiana.

Tyler Robinson já tinha dado algum sinal antes do crime?

De acordo com as informações recolhidas pelo FBI, um familiar do suspeito terá admitido que Tyler Robinson se tinha interessado pela política nos últimos anos.



Num jantar, dias antes do homicídio, terá comentado que Charlie Kirk iria à Universidade de Utah Valley, para participar numa palestra.

O suspeito terá assumido o seu desagrado em relação às posições conservadoras de Charlie Kirk, um defensor da posse de armas e anti-aborto.