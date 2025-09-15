Menu
Governo podia ter evitado urgências de obstetrícia sem serviço em Setúbal?
15 set, 2025 • Sérgio Costa


Ana Paula Martins garantiu que a partir de 1 de setembro a urgência do Garcia de Orta estaria sempre aberta, o que não aconteceu este fim de semana.

Este fim de semana, ao contrário do previsto, não houve urgências de obstetrícia abertas na península de Setúbal.

O Explicador Renascença esclarece.

Por que é que não houve urgências?

De acordo com o Governo, porque os médicos tarefeiros previstos no Hospital Garcia de Orta não estavam disponíveis para trabalhar.

Razão pela qual as grávidas tiveram de ser encaminhadas para os hospitais de Lisboa.

Não era possível precaver a situação?

Em comunicado, o Ministério da Saúde diz que, este fim de semana, à última hora e sem que nada o fizesse prever, os médicos prestadores de serviços não se mostraram disponíveis, portanto garante ter sido surpreendido.

Certo é que, em julho, a ministra Ana Paula Martins garantiu que a partir de 1 de setembro a urgência do Garcia de Orta estaria sempre aberta, o que não aconteceu este fim de semana.

Há alguma justificação dos médicos?

Não foi clarificado, mas terá que ver com as escalas dos próprios hospitais.

Certo é que esta situação ocorre numa altura em que foi anunciada uma nova legislação para, diz o Governo, acabar com os privilégios dos médicos tarefeiros que, apesar de receberem acima dos médicos do Serviço Nacional de Saúde, se recusam a fazer horários que não lhes sejam convenientes.

E os sindicatos?

A Federação Nacional dos Médicos culpa o Governo pelo que está a acontecer nas urgências de obstetrícia. Considera que enquanto não houver negociação com os médicos a situação vai continuar.

Urgência está aberta esta segunda-feira?

Sim. De acordo com o portal do SNS, está a funcionar a urgência do Garcia de Horta.

Ainda assim, há três urgências encerradas: Barreiro, Setúbal e Abrantes.

