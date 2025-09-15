Os doentes destas unidades hospitalares vão ser beneficiados com o novo modelo?

Não. Para os doentes do IPO de Lisboa e das Unidades Locais de Saúde de Coimbra e de Guimarães, onde decorre a fase piloto, nada muda por agora. Esta opção foi tomada para evitar injustiças. Durante esta fase de teste, mantêm-se as regras do sistema atual, o SIGIC. Isso significa que, quando é atingido o tempo máximo de resposta garantido, é emitido um Vale Cirurgia para o doente poder ser operado numa unidade com convenção com o SNS.

O que muda para os doentes à espera de cirurgia com o novo sistema?

Muda desde logo a forma como são contactados. Quando ultrapassam o prazo recomendado para a cirurgia, recebem uma mensagem no telemóvel a perguntar se aceitam ser operados numa unidade privada. Se não responderem no prazo de 48 horas, são contactados por telefone.

Se o doente aceitar, recebe um PIN – que substitui o Vale Cirurgia – e pode marcar a cirurgia numa unidade com disponibilidade para a sua patologia, tal como já acontece no sistema atual. A novidade é que também pode ser contactado diretamente por uma unidade privada ou do setor social que proponha realizar a cirurgia.

Como é que o doente sabe que há uma vaga para cirurgia?

Deixa de receber uma carta. Passará a ser contactado por telefone, com pelo menos 15 dias de antecedência, e é-lhe proposta uma data e local para a cirurgia. O doente tem 48 horas para decidir. Se não puder nessa data, tem direito a mais duas propostas. Se recusar as três, será excluído da lista de espera. Esta alteração pretende responsabilizar os utentes pela decisão e evitar cancelamentos no próprio dia, que resultam em blocos operatórios reservados e não utilizados.

Como é que a pessoa sabe quantos doentes tem à frente?

Através da aplicação SNS24 no telemóvel ou no portal SNS24. Com o número de inscrição na Lista de Inscritos para Cirurgia, é possível ver quantos doentes estão à frente. Outra mudança importante é o fim das pré-inscrições. Antes, um doente podia ser pré-inscrito e, mais tarde, formalmente inscrito com um número anterior, o que criava confusão sobre a sua posição na lista. Por exemplo, alguém podia pensar que tinha 100 pessoas à frente, quando afinal eram 200.

O novo sistema também regula o acesso a consulta de especialidade?

Sim, mas essa parte ainda será sujeita a um teste piloto. Os testes para marcação de consultas de especialidade devem arrancar em abril ou maio, mas ainda não foi definido onde decorrerão. Também não está decidido se será possível alargar o acesso a hospitais privados com convenção com o SNS. Essa avaliação está ainda a ser feita.