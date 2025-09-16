Como funcionava o esquema de burla online que lesou milhares de vítimas suecas?

Afinal, que esquema foi este?

Segundo a Polícia Judiciária, tratava-se de um esquema de phishing, uma prática fraudulenta que envolve o envio de mensagens falsas com o objetivo de obter dados bancários das vítimas. Os suspeitos, 65 no total, terão enviado comunicações que se faziam passar por instituições bancárias suecas, persuadindo as vítimas – na maioria com mais de 65 anos – a fornecerem os códigos das suas contas. De seguida, o grupo criminoso retirava o dinheiro das contas e canalizava-o para diferentes destinos.

Esses suspeitos operavam a partir de Portugal?

Sim, embora todos os suspeitos tenham nacionalidade sueca, o núcleo principal da rede criminosa residia e operava em Portugal. A dimensão transnacional do esquema motivou a cooperação da Europol e das autoridades suecas com a Polícia Judiciária portuguesa. O dinheiro retirado das contas das vítimas era transferido para contas bancárias em Portugal ou noutros países.

Como é que conseguiam fazer essas transferências?

A operação era complexa e planeada ao detalhe. De acordo com a Polícia Judiciária, os suspeitos comunicavam entre si através de mensagens encriptadas e usavam cartões de telemóvel pré-pagos, dificultando o rastreamento. O dinheiro era movimentado por intermediários bancários que cediam as suas contas para dissimular a origem ilícita dos fundos, contribuindo para o branqueamento de capitais. Parte do dinheiro era ainda usado na compra de bens de luxo, como joias, relógios e carros de alta cilindrada.

O que vai acontecer agora às pessoas detidas?

Os 65 detidos serão presentes a um juiz para conhecerem as medidas de coação. Entre os suspeitos estão tanto os autores do contacto direto com as vítimas como os intermediários responsáveis por movimentar o dinheiro até ao destino final.

Este é o tipo de burla em que qualquer pessoa pode cair?

Sim. Por isso, as autoridades têm reforçado os alertas sobre os perigos do phishing. Recomendam que, perante mensagens suspeitas, os utilizadores não cliquem em links ou anexos, desconfiem de ofertas demasiado vantajosas ou de mensagens com tom alarmista, como ameaças de cortes de serviços. Em caso de dúvida, o melhor é apagar a mensagem e alertar amigos e familiares.