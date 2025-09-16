Operação Influencer. Inquérito arquivado dita o fim do processo?

O Ministério Público arquivou o inquérito relativo à Operação Influencer por violação de segredo de Estado.

Mas isto não quer dizer que o processo tenha chegado ao fim.

O Explicador Renascença esclarece.

O que estava em causa neste inquérito?

O inquérito foi aberto após ter sido apreendida uma pen-drive com uma lista de agentes dos serviços de informações no gabinete de Vitor Escária, então chefe de gabinete do primeiro-ministro António Costa.

O antigo primeiro-ministro foi até inquirido como testemunha, mas este inquérito foi arquivado

Qual a justificação para o arquivamento?

O Ministério Público justifica o arquivamento com o facto não ter sido possível apurar quem gravou os dados na pen-drive e quem a entregou e se alguém teve acesso ao conteúdo.

Como é que a pen chegou ao gabinete?

Quando foi questionado no âmbito deste processo, António Costa afirmou não se lembrar como lhe foi entregue a pen. O antigo primeiro-ministro afirmou ser prática comum alguém na rua ou eventos públicos entregar documentos ao chefe de governo.

No entanto, esta ideia é de alguma forma contrariada pelo homem que antecedeu Vitor Escária como chefe de gabinete. Francisco André afirmou que a pen com a lista de agentes dos serviços de informações foi entregue a António Costa num evento externo e que o então primeiro-ministro lhe pediu para guardar e para verificar.

Certo é que, de acordo com o Ministério Público, não é possível provar se alguém teve efetivamente acesso ao conteúdo.

Ninguém vai ser acusado neste caso específico?

Exatamente. O MP conclui ainda que a informação inserida na pen era a mesma que tinha sido roubada em 2019 por um ex-funcionário da Segurança Social em 2019 e que já foi entretanto julgado

É o fim da Operação Influencer?

Não. Este é um primeiro arquivamento de um processo que tem várias pontas.

Em novembro de 2023 o Ministério Público fez saber que investigava possíveis casos de corrupção ativa e passiva de titular de cargo político, prevaricação e trafico de influências em negócios relativos à mina do Romano, em Montalegre e Barroso.

No Supremo Tribunal de Justiça corre mesmo uma investigação autónoma a Antonio Costa, na altura primeiro ministro, uma situação que levou-o a demitir-se.