Christian Brueckner sai em liberdade. Está relacionado com o caso Maddie?

Aquele que é considerado o principal suspeito do desaparecimento de Maddie Mccan saiu esta quarta-feira em liberdade.

Christian Brueckner terminou uma pena que cumpriu por sete anos.

O Explicador Renascença esclarece.

Isto está relacionado com o caso Maddie?

Não. O alemão Christian Brueckner, de 48 anos, está detido por outros processos judiciais. Termina o cumprimento de uma pena de sete anos pela violação de uma idosa de 72 anos, no Algarve. Precisamente, na altura em que Maddie desapareceu.

Morou no algarve durante cerca de 17 anos e foi em 2020 que foi considerado pelas autoridades alemãs suspeito principal no desaparecimento da Maddie.

No entanto, o que termina é a pena por outros processo.

Não há acusação no caso Maddie?

Não. Nem em Portugal, nem no Reino Unido, nem na Alemanha. Há apenas indícios que resultam de provas que não foram suficientes para o acusar.

A polícia britânica queria ouvi-lo, mas ele não aceitou. Há uma investigação a decorrer também na Alemanha, mas sem consequências.

Foi constituído arguido em Portugal depois de terem sido detetados telefonemas realizados perto da praia da luz, onde Maddie desapareceu, e por testemunhos que relatam conversas do homem sobre a criança.

No entanto, não há acusação.