Liga alterou unilateralmente a data do Arouca x FC Porto. Isto é legal?

Pode ser uma decisão polémica.

A Liga de Clubes adiou o jogo entre o Arouca e o FC Porto para 29 de setembro. Inicialmente, a partida estava agendada para o dia 28, mas a Liga decidiu avançar com o adiamento, invocando razões de segurança.

O Explicador Renascença esclarece.

Poruê esta decisão?

A razão invocada é a realização da Feira das Colheitas, um evento popular que decorre na vila de Arouca, e que, diz de acordo com o município, compromete as condições de segurança necessárias para acolher um jogo de futebol profissional.

O município de Arouca alerta para a grande movimentação de pessoas, associada à insuficiência de meios policiais, o que levou a Liga a aceitar com este pedido de adiamento.

A Câmara de Arouca pediu o adiamento?

Sim, o pedido foi feito pelo município de Arouca e a decisão da Liga foi tomada de forma unilateral, sem consulta dos envolvidos - neste caso, o Arouca e o FC Porto. É isso que torna este caso invulgar.

Por esse motivo, os azuis e brancos emitiram um comunicado, exprimindo a sua indignação.

O FC Porto acusa mesmo a Liga de má gestão e de falta de planeamento.

Mas isto é legal?

Aparentemente, não há qualquer ilegalidade nesta decisão da Liga de Clubes. Mas é, no mínimo, controversa.

O adiamento de jogos do campeonato é relativamente comum e até está previsto nos regulamentos.

Por exemplo, o Benfica requereu o adiamento do jogo da primeira jornada do campeonato - frente ao Rio Ave - devido à sobreposição com as competições europeias. E a Liga adiou a partida para 23 de setembro.

Este caso é muito diferente, porque o Arouca x FC Porto, foi adiado por motivos logísticos relacionados com uma festa popular. Não há razões do foro desportivo que justifiquem esta decisão.

Quais os argumentos do FC Porto?

Com esta data decidida pela Liga, o FC Porto terá de realizar três encontros em menos de uma semana: Arouca, para o campeonato, no dia 29.

Depois, no dia 2 de outubro, recebe o Estrela Vermelha de Belgrado, para a Liga Europa e, finalmente, a 5 de outubro, recebe o Benfica para o campeonato. Ou seja, a equipa azul e branca tem menos de três dias de descanso entre jogos.

Ao contrário do Benfica que também vai ter três jogos, só que distribuídos por um período de dez dias, o que - no entendimento dos portistas - levanta preocupações sobre equidade competitiva.

O Porto chegou a apresentar data alternativa?

30 de outubro. Foi a data proposta pelo FC Porto para o reagendamento deste jogo.

Uma data que respeitaria o regulamento da Liga e permitiria mais tempo de descanso entre competições europeias e nacionais.

No entanto, essa proposta não foi aceite, nem pela Liga nem pelo Arouca.