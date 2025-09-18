Liga alterou unilateralmente a data do Arouca x FC Porto. Isto é legal?

18 set, 2025 • André Rodrigues
Pode ser uma decisão polémica.
A Liga de Clubes adiou o jogo entre o Arouca e o FC Porto para 29 de setembro. Inicialmente, a partida estava agendada para o dia 28, mas a Liga decidiu avançar com o adiamento, invocando razões de segurança.
O Explicador Renascença esclarece.
A razão invocada é a realização da Feira das Colheitas, um evento popular que decorre na vila de Arouca, e que, diz de acordo com o município, compromete as condições de segurança necessárias para acolher um jogo de futebol profissional.
O município de Arouca alerta para a grande movimentação de pessoas, associada à insuficiência de meios policiais, o que levou a Liga a aceitar com este pedido de adiamento.
Sim, o pedido foi feito pelo município de Arouca e a decisão da Liga foi tomada de forma unilateral, sem consulta dos envolvidos - neste caso, o Arouca e o FC Porto. É isso que torna este caso invulgar.
Por esse motivo, os azuis e brancos emitiram um comunicado, exprimindo a sua indignação.
O FC Porto acusa mesmo a Liga de má gestão e de falta de planeamento.
Aparentemente, não há qualquer ilegalidade nesta decisão da Liga de Clubes. Mas é, no mínimo, controversa.
O adiamento de jogos do campeonato é relativamente comum e até está previsto nos regulamentos.
Por exemplo, o Benfica requereu o adiamento do jogo da primeira jornada do campeonato - frente ao Rio Ave - devido à sobreposição com as competições europeias. E a Liga adiou a partida para 23 de setembro.
Este caso é muito diferente, porque o Arouca x FC Porto, foi adiado por motivos logísticos relacionados com uma festa popular. Não há razões do foro desportivo que justifiquem esta decisão.
Com esta data decidida pela Liga, o FC Porto terá de realizar três encontros em menos de uma semana: Arouca, para o campeonato, no dia 29.
Depois, no dia 2 de outubro, recebe o Estrela Vermelha de Belgrado, para a Liga Europa e, finalmente, a 5 de outubro, recebe o Benfica para o campeonato. Ou seja, a equipa azul e branca tem menos de três dias de descanso entre jogos.
Ao contrário do Benfica que também vai ter três jogos, só que distribuídos por um período de dez dias, o que - no entendimento dos portistas - levanta preocupações sobre equidade competitiva.
30 de outubro. Foi a data proposta pelo FC Porto para o reagendamento deste jogo.
Uma data que respeitaria o regulamento da Liga e permitiria mais tempo de descanso entre competições europeias e nacionais.
No entanto, essa proposta não foi aceite, nem pela Liga nem pelo Arouca.