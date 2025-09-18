Vamos ter PPP na habitação?

No Explicador Renascença desta quinta-feira vamos falar dos instrumentos, aprovados pelo Governo, para aumentar a oferta de casas a preços acessíveis. Em causa está um investimento superior a 9 mil milhões de euros, apoiado em quatro eixos: parcerias público-privadas, venda de imóveis emblemáticos do Estado, a criação de uma sociedade para gerir os ativos públicos e o mapeamento do património público nacional.
Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.