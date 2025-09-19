Menu
Autárquicas. Voto antecipado e em mobilidade é muito mais limitado?
Autárquicas. Voto antecipado e em mobilidade é muito mais limitado?

19 set, 2025 • André Rodrigues


Nas eleições autárquicas cada eleitor vota para a câmara, assembleia municipal e junta de freguesia onde está recenseado.

Já estamos a menos de um mês das eleições autárquicas.

Se está a pensar em votar antecipadamente, ou mesmo fora da área de residência, essa possibilidade praticamente não existe.

O Explicador Renascença esclarece.

Porquê?

Razões logísticas, porque nas eleições autárquicas cada eleitor vota para a câmara, assembleia municipal e junta de freguesia onde está recenseado.

Ao contrário do que acontece noutras eleições, como as presidenciais ou as europeias, que são de círculo eleitoral nacional. Nesses casos, não importa onde e quando o eleitor exerce o seu direito de voto.

O mesmo acontece com as eleições legislativas. É possível votar em mobilidade, com uma nuance: é que os boletins de voto têm de ser ficar depositados nas assembleias de voto da área de residência dos eleitores, porque os círculos eleitorais são distritais.

Quem é que o ainda pode fazer nas autárquicas?

Só estudantes, reclusos e doentes internados, desde que se encontrem em Portugal.

Quem esteja nestas condições e pretenda votar fora da sua área de residência, tem até à próxima segunda-feira para fazer esse pedido ao município onde está recenseado, através de email ou via postal.

O que deve ser apresentado?

Deve apresentar uma cópia do cartão de cidadão ou do bilhete de identidade. No caso dos estudantes, têm de anexar uma declaração do estabelecimento de ensino onde se encontram matriculados.

Passo seguinte: até à próxima quinta-feira, o presidente da câmara municipal da área de recenseamento envia a documentação necessária para votar.

E, finalmente, entre 29 de setembro e 2 de outubro, é o próprio autarca do concelho onde se encontram os estudantes deslocados que vai ao estabelecimento de ensino atestar a legalidade deste em mobilidade.

Haverá mais exceções?

Todos aqueles que, por razões profissionais, estejam impedidos de se deslocar a uma assembleia de voto no dia 12 de outubro. A saber: militares, bombeiros, forças de segurança e representantes oficiais do Estado.

Nesses casos, quem pretenda votar antecipadamente, deve dirigir-se ao presidente da câmara municipal onde está recenseado entre 2 e 7 de outubro e manifestar essa vontade.

Deve fazer-se acompanhar de um documento de identificação - cartão de cidadão ou bilhete de identidade - bem como uma declaração do empregador que ateste a impossibilidade de voto presencial a 12 de outubro.

Como é que sei se estou recenseado?

Três possibilidades: através do site www.recenseamento.pt; via SMS para o 3838, introduzindo a mensagem RE (recenseamento eleitoral), espaço, número co CC/BI, espaço, data de nascimento com ano, mês e dia - na resposta aparece o local e a sala onde vota.

Ou, então, nos editais das juntas de freguesia.

