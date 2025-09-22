Fraudes bancárias: o que está a acontecer em Portugal?

Em que consiste a nova campanha da Associação Portuguesa de Bancos?

A campanha chama-se “Não passes cartão à fraude” e tem como principal objetivo alertar os clientes bancários para o aumento das tentativas de burla. A Associação Portuguesa de Bancos (APB) sublinha que, apesar de Portugal ainda ter um número reduzido de casos em comparação com outros países europeus, o fenómeno tem vindo a crescer de forma consistente. A iniciativa quer, por isso, sensibilizar para os principais riscos e fornecer conselhos úteis de proteção.

A que comportamentos devemos estar atentos para evitar ser enganados?

Um dos principais sinais de alerta é a pressão para tomar decisões rapidamente. Os burlões exploram o medo e a urgência para conseguirem dados pessoais. Exemplos comuns são chamadas que alegam haver uma transferência indevida na conta ou uma emergência envolvendo familiares, como um filho a pedir dinheiro. Nestes casos, a recomendação é manter a calma e contactar diretamente o banco ou o gestor de conta antes de tomar qualquer decisão.

Quais são os dados que nunca devemos fornecer em chamadas suspeitas?

Os bancos nunca pedem, por telefone, por SMS ou por email, palavras-passe ou códigos de acesso às contas bancárias sem que exista uma ordem do cliente. Este tipo de pedido é considerado uma "linha vermelha". Sempre que isso acontecer, o mais seguro é desligar a chamada de imediato e denunciar o caso junto do banco. Fornecer códigos de acesso pode comprometer seriamente a segurança da conta.

As fraudes acontecem apenas por telefone?

Não. Embora as chamadas telefónicas ainda sejam muito utilizadas, os burlões têm apostado cada vez mais nas plataformas de homebanking — os serviços online dos bancos. Estes esquemas são geralmente mais sofisticados e envolvem o controlo remoto do computador ou do telemóvel da vítima, através da instalação de programas informáticos maliciosos.

Como funciona este tipo de burla através do homebanking?

O esquema começa quando a vítima faz login na sua conta bancária. O ecrã é então bloqueado com a mensagem de que está a decorrer uma atualização. Durante esse processo, a vítima é induzida a introduzir vários códigos recebidos por SMS. Esses códigos, no entanto, não servem para confirmar nenhuma operação legítima. Servem sim para autorizar transferências feitas pelos criminosos, muitas vezes para contas no estrangeiro. A operação parece autêntica, mas quando a vítima se apercebe do que está a acontecer, já pode ser tarde demais. A Polícia Judiciária já abriu mais de 500 inquéritos relacionados com este tipo de fraude.