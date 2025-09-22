Menu
Renascença Renascença
Explicador Renascença
As respostas às questões que importam sobre os temas que nos importam.
A+ / A-
Arquivo
Fraudes bancárias: o que está a acontecer em Portugal?

Fraudes bancárias: o que está a acontecer em Portugal?

22 set, 2025 • Alexandre Abrantes Neves


No Explicador Renascença desta segunda-feira, falamos sobre como atuam as fraudes bancárias que estão a aumentar em Portugal e quais são os conselhos da Associação Portuguesa de Bancos para se proteger.

Em que consiste a nova campanha da Associação Portuguesa de Bancos?

A campanha chama-se “Não passes cartão à fraude” e tem como principal objetivo alertar os clientes bancários para o aumento das tentativas de burla. A Associação Portuguesa de Bancos (APB) sublinha que, apesar de Portugal ainda ter um número reduzido de casos em comparação com outros países europeus, o fenómeno tem vindo a crescer de forma consistente. A iniciativa quer, por isso, sensibilizar para os principais riscos e fornecer conselhos úteis de proteção.

A que comportamentos devemos estar atentos para evitar ser enganados?

Um dos principais sinais de alerta é a pressão para tomar decisões rapidamente. Os burlões exploram o medo e a urgência para conseguirem dados pessoais. Exemplos comuns são chamadas que alegam haver uma transferência indevida na conta ou uma emergência envolvendo familiares, como um filho a pedir dinheiro. Nestes casos, a recomendação é manter a calma e contactar diretamente o banco ou o gestor de conta antes de tomar qualquer decisão.

Quais são os dados que nunca devemos fornecer em chamadas suspeitas?

Os bancos nunca pedem, por telefone, por SMS ou por email, palavras-passe ou códigos de acesso às contas bancárias sem que exista uma ordem do cliente. Este tipo de pedido é considerado uma "linha vermelha". Sempre que isso acontecer, o mais seguro é desligar a chamada de imediato e denunciar o caso junto do banco. Fornecer códigos de acesso pode comprometer seriamente a segurança da conta.

As fraudes acontecem apenas por telefone?

Não. Embora as chamadas telefónicas ainda sejam muito utilizadas, os burlões têm apostado cada vez mais nas plataformas de homebanking — os serviços online dos bancos. Estes esquemas são geralmente mais sofisticados e envolvem o controlo remoto do computador ou do telemóvel da vítima, através da instalação de programas informáticos maliciosos.

Como funciona este tipo de burla através do homebanking?

O esquema começa quando a vítima faz login na sua conta bancária. O ecrã é então bloqueado com a mensagem de que está a decorrer uma atualização. Durante esse processo, a vítima é induzida a introduzir vários códigos recebidos por SMS. Esses códigos, no entanto, não servem para confirmar nenhuma operação legítima. Servem sim para autorizar transferências feitas pelos criminosos, muitas vezes para contas no estrangeiro. A operação parece autêntica, mas quando a vítima se apercebe do que está a acontecer, já pode ser tarde demais. A Polícia Judiciária já abriu mais de 500 inquéritos relacionados com este tipo de fraude.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Operadoras condenadas por cobrança ilegal. Quanto vão ter de pagar a clientes?
22 set, 2025

Operadoras condenadas por cobrança ilegal. Quanto vão ter de pagar a clientes?

Autárquicas. Voto antecipado e em mobilidade é muito mais limitado?
19 set, 2025

Autárquicas. Voto antecipado e em mobilidade é muito mais limitado?

Vamos ter PPP na habitação?
18 set, 2025

Vamos ter PPP na habitação?

Liga alterou unilateralmente a data do Arouca x FC Porto. Isto é legal?
18 set, 2025

Liga alterou unilateralmente a data do Arouca x FC Porto. Isto é legal?

Concentração de urgências é solução para a Margem Sul?
17 set, 2025

Concentração de urgências é solução para a Margem Sul?

Christian Brueckner sai em liberdade. Está relacionado com o caso Maddie?
17 set, 2025

Christian Brueckner sai em liberdade. Está relacionado com o caso Maddie?

Como funcionava o esquema de burla online que lesou milhares de vítimas suecas?
16 set, 2025

Como funcionava o esquema de burla online que lesou milhares de vítimas suecas?

Operação Influencer. Inquérito arquivado dita o fim do processo?
16 set, 2025

Operação Influencer. Inquérito arquivado dita o fim do processo?

O que muda para os doentes à espera de cirurgia com o novo sistema?
15 set, 2025

O que muda para os doentes à espera de cirurgia com o novo sistema?

Governo podia ter evitado urgências de obstetrícia sem serviço em Setúbal?
15 set, 2025

Governo podia ter evitado urgências de obstetrícia sem serviço em Setúbal?

Quem é Tyler Robinson, o suspeito de assassinar Charlie Kirk?
12 set, 2025

Quem é Tyler Robinson, o suspeito de assassinar Charlie Kirk?

Bolsonaro ainda pode recorrer da pena de prisão?
12 set, 2025

Bolsonaro ainda pode recorrer da pena de prisão?

Onde se vive mais na União Europeia? Mulheres vivem mais anos que homens?
11 set, 2025

Onde se vive mais na União Europeia? Mulheres vivem mais anos que homens?

Escola. Quantos alunos não têm professores para todas as disciplinas?
11 set, 2025

Escola. Quantos alunos não têm professores para todas as disciplinas?

Quantos drones entraram no espaço aéreo da Polónia? Quem assume a responsabilidade?
10 set, 2025

Quantos drones entraram no espaço aéreo da Polónia? Quem assume a responsabilidade?

Campanha de vacinação. Quais as novidades a ter em conta?
10 set, 2025

Campanha de vacinação. Quais as novidades a ter em conta?

Os portugueses sabem interpretar textos?
09 set, 2025

Os portugueses sabem interpretar textos?

Governo alarga apoio ao pré-escolar. Vai haver mais vagas nas creches?
09 set, 2025

Governo alarga apoio ao pré-escolar. Vai haver mais vagas nas creches?

O que fazer se perder o passaporte ou o Cartão de Cidadão durante as férias?
08 set, 2025

O que fazer se perder o passaporte ou o Cartão de Cidadão durante as férias?

França. Por que é que o governo pode cair esta segunda-feira?
08 set, 2025

França. Por que é que o governo pode cair esta segunda-feira?

Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.