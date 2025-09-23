Menu
Renascença Renascença
Explicador Renascença
As respostas às questões que importam sobre os temas que nos importam.
A+ / A-
Arquivo
Jimmy Kimmel regressa à televisão. Suspensão foi ato de censura?
Ouça o Explicador Renascença

Explicador Renascença

Jimmy Kimmel regressa à televisão. Suspensão foi ato de censura?

23 set, 2025 • André Rodrigues , João Malheiro


Os esclarecimentos da ABC são muito escassos. O comunicado da estação televisiva refere que a suspensão foi inicialmente decidida para “evitar inflamar ainda mais uma situação tensa num momento emocional” para o país.

O que era uma decisão por tempo indeterminado não chegou a durar uma semana.

Ele está de volta. Jimmy Kimmel regressa esta terça-feira à ABC com o programa que tinha sido suspenso.

O Explicador Renascença esclarece.

Quem é Jimmy Kimmel?

É um humorista norte-americano, considerado uma figura central na comédia televisiva desde 2003. Chegou a apresentar a cerimónia dos Óscares quatro vezes e tem sido presença constante no horário nobre da televisão nos Estados Unidos.

Kimmel ficou, também, conhecido durante a greve dos argumentistas em 2023, apoiando financeiramente a sua equipa, o que reforçou a sua reputação como defensor dos trabalhadores da indústria do espetáculo.

O Jimmy Kimmel Live, o programa que tem estado no centro da polémica, emprega mais de 200 pessoas e é considerado uma referência da sátira política nos Estados Unidos.

O que é que justifica o regresso?

Os esclarecimentos da ABC são muito escassos. O comunicado da estação televisiva refere que a suspensão foi inicialmente decidida para “evitar inflamar ainda mais uma situação tensa num momento emocional” para o país.

Após vários dias de conversações ponderadas com o apresentador, a decisão tomada nas últimas horas foi a de retomar o programa, reconhecendo que houve comentários que foram inoportunos, nomeadamente sobre o assassinato de Charlie Kirk, o influencer e apoiante de Donald Trump que foi assassinado a 10 de setembro, num evento na Universidade de Utah.

Houve censura?

As opiniões dividem-se, consoante os quadrantes políticos. O Partido Democrata, adversário de Donald Trump, fala em ato de censura grave por parte da administração dos Estados Unidos, sublinhando que este caso de Jimmy Kimmel é um entre muitos exemplos da ofensiva contra as vozes críticas do Presidente norte-americano.

Até entre alguns setores republicanos, a decisão de suspender o programa foi vista como um ato de censura.

Acusações que o Presidente Trump rejeita. A verdade é que a sua administração tem sido muito criticada por ameaças à liberdade de imprensa, incluindo tentativas de influenciar licenças de transmissão e ações judiciais contra órgãos de comunicação social.

O caso levanta questões legais?

Pelo menos, este caso reacende o debate sobre os limites da sátira política e o papel das televisões diante das pressões da administração, num ambiente político que estás fortemente polarizado nos Estados Unidos.

De resto, mais de 400 figuras do mundo das artes e do espetáculo assinaram uma carta, argumentando que esta suspensão do programa de Jimmy Kimmel pode violar a Primeira Emenda da Constituição norte-americana, que protege a liberdade de expressão.

Certo é que, depois dessa suspensão por tempo indeterminado, Jimmy Kimmel regressa esta terça-feira aos ecrãs.

Na verdade, o programa nunca chegou a ser cancelado, porque o episódio da polémica foi emitido há uma semana, a suspensão veio logo no dia seguinte. Mas foi sol de pouca dura.

Saiba Mais
Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Fraudes bancárias: o que está a acontecer em Portugal?
22 set, 2025

Fraudes bancárias: o que está a acontecer em Portugal?

Operadoras condenadas por cobrança ilegal. Quanto vão ter de pagar a clientes?
22 set, 2025

Operadoras condenadas por cobrança ilegal. Quanto vão ter de pagar a clientes?

Autárquicas. Voto antecipado e em mobilidade é muito mais limitado?
19 set, 2025

Autárquicas. Voto antecipado e em mobilidade é muito mais limitado?

Vamos ter PPP na habitação?
18 set, 2025

Vamos ter PPP na habitação?

Liga alterou unilateralmente a data do Arouca x FC Porto. Isto é legal?
18 set, 2025

Liga alterou unilateralmente a data do Arouca x FC Porto. Isto é legal?

Concentração de urgências é solução para a Margem Sul?
17 set, 2025

Concentração de urgências é solução para a Margem Sul?

Christian Brueckner sai em liberdade. Está relacionado com o caso Maddie?
17 set, 2025

Christian Brueckner sai em liberdade. Está relacionado com o caso Maddie?

Como funcionava o esquema de burla online que lesou milhares de vítimas suecas?
16 set, 2025

Como funcionava o esquema de burla online que lesou milhares de vítimas suecas?

Operação Influencer. Inquérito arquivado dita o fim do processo?
16 set, 2025

Operação Influencer. Inquérito arquivado dita o fim do processo?

O que muda para os doentes à espera de cirurgia com o novo sistema?
15 set, 2025

O que muda para os doentes à espera de cirurgia com o novo sistema?

Governo podia ter evitado urgências de obstetrícia sem serviço em Setúbal?
15 set, 2025

Governo podia ter evitado urgências de obstetrícia sem serviço em Setúbal?

Quem é Tyler Robinson, o suspeito de assassinar Charlie Kirk?
12 set, 2025

Quem é Tyler Robinson, o suspeito de assassinar Charlie Kirk?

Bolsonaro ainda pode recorrer da pena de prisão?
12 set, 2025

Bolsonaro ainda pode recorrer da pena de prisão?

Onde se vive mais na União Europeia? Mulheres vivem mais anos que homens?
11 set, 2025

Onde se vive mais na União Europeia? Mulheres vivem mais anos que homens?

Escola. Quantos alunos não têm professores para todas as disciplinas?
11 set, 2025

Escola. Quantos alunos não têm professores para todas as disciplinas?

Quantos drones entraram no espaço aéreo da Polónia? Quem assume a responsabilidade?
10 set, 2025

Quantos drones entraram no espaço aéreo da Polónia? Quem assume a responsabilidade?

Campanha de vacinação. Quais as novidades a ter em conta?
10 set, 2025

Campanha de vacinação. Quais as novidades a ter em conta?

Os portugueses sabem interpretar textos?
09 set, 2025

Os portugueses sabem interpretar textos?

Governo alarga apoio ao pré-escolar. Vai haver mais vagas nas creches?
09 set, 2025

Governo alarga apoio ao pré-escolar. Vai haver mais vagas nas creches?

O que fazer se perder o passaporte ou o Cartão de Cidadão durante as férias?
08 set, 2025

O que fazer se perder o passaporte ou o Cartão de Cidadão durante as férias?

França. Por que é que o governo pode cair esta segunda-feira?
08 set, 2025

França. Por que é que o governo pode cair esta segunda-feira?

Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.