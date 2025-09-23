O que dizem os estudos científicos sobre o paracetamol e o autismo?

Em que é que se baseou o líder norte-americano?

Donald Trump associou o consumo de paracetamol, nomeadamente do medicamento Tylenol – equivalente ao ben-u-ron em Portugal – a um aumento dos casos de autismo em crianças. Numa conferência de imprensa na Casa Branca, pediu às mulheres grávidas para evitarem este analgésico. A esta teoria juntou ainda críticas às vacinas contra a hepatite B, pedindo aos pais para não vacinarem os filhos até aos 12 anos de idade, também por supostamente provocarem autismo. As declarações tiveram o apoio do Secretário da Saúde dos Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr.

Trump apresenta alguma justificação para esses conselhos?

Donald Trump não apresentou qualquer explicação científica. Admitiu que não é médico e transferiu a responsabilidade para o Secretário da Saúde. Robert F. Kennedy Jr. rejeitou as explicações geralmente aceites pela comunidade médica, nomeadamente a ideia de que o aumento de diagnósticos de autismo se deve a uma maior sensibilização e melhor capacidade de deteção. Para o governante norte-americano, se isso fosse verdade, também se veriam mais sintomas de autismo em adultos mais velhos, o que não acontece. Concluiu, por isso, que o paracetamol pode ser o responsável.

Mas há dados científicos que sustentem esta teoria?

Não. Esta é a principal fragilidade da teoria avançada por Trump e Kennedy Jr. A ligação entre o paracetamol e o autismo não está comprovada. Apesar de o tema estar a ser investigado pela comunidade científica, as conclusões não são consensuais. Um estudo realizado na Suécia em 2024 não encontrou qualquer relação entre o paracetamol e o autismo. Já uma investigação divulgada em 2025 não rejeitou completamente essa hipótese, mas os autores sublinharam que não há motivos para alarme. A posição da comunidade médica continua, por isso, a ser a de recomendar o uso de paracetamol na gravidez, quando necessário.

O paracetamol é um dos medicamentos mais usados. É prático evitá-lo?

Evitar o paracetamol durante a gravidez não é simples nem recomendado. Para grávidas com febre ou dor, os médicos continuam a considerar o paracetamol o medicamento mais seguro. O ibuprofeno, por outro lado, está desaconselhado nestas situações, já que pode provocar malformações fetais.

O que dizem os médicos sobre este alerta de Trump?

As recomendações médicas não mudaram. O subdiretor geral da Saúde em Portugal reafirmou que não há estudos científicos que justifiquem alterações na prática clínica atual. Pelo contrário: os médicos alertam que não tratar febre ou dores na gravidez pode ser mais perigoso, com riscos de malformações no bebé e complicações para a mãe, como hipertensão, desidratação ou ansiedade. Assim, não há fundamento científico que justifique preocupações com a teoria apresentada por Donald Trump.