Jovens só saem de casa dos pais aos 29 anos. A culpa é dos custos da habitação?

29 anos. É esta a idade com que os jovens portugueses saem de casa dos pais.

Estamos entre os países onde os jovens atingem a sua independência mais tarde.

O Explicador Renascença esclarece.

O que é que explica esta tendência?

Serão múltiplos os fatores, mas de acordo com o Eurostat - o principal é mesmo a crise da habitação.

Os elevados custos de compra e arrendamento dificultam o acesso dos jovens a uma casa própria.

O problema já vem de trás, porque, em Portugal, cerca de 8,5% dos jovens até aos 29 anos vivem em agregados familiares que gastam 40% ou mais do rendimento disponível em habitação.

Por isso, este é um problema que se transmite de pais para filhos.

Quais são outros fatores?

A aposta numa formação mais longa. Passam mais tempo a estudar - fazem mestrados, doutoramentos ou pós-graduações antes de entrarem no mercado de trabalho. É outra das explicações para esta saída tardia da casa dos pais.

E depois a entrada tardia no mercado de trabalho - por sua vez - adia a capacidade de pagar rendas ou comprar uma casa.

Depois, existe uma certa pressão cultural. Em Portugal, a proximidade familiar dos jovens aos pais acaba por tornar aceitável - e até comum - viver na casa dos pais até mais tarde.

Estamos assim tão mal?

Já estivemos pior. Há quatro anos, em 2021, um jovem português saia de casa dos pais quase aos 34 anos. Isto em média.

Por isso, conseguimos melhorar ligeiramente. Agora, de acordo com estes dados mais recentes do Eurostat, Portugal está na sétima posição.

Pior do que nós, estão os jovens da Croácia, Eslováquia, Grécia, Itália, Espanha e Malta. Todos saem de casa mais tarde do que os portugueses.

E no extremo oposto da tabela?

É caso para dizer: 'sem surpresa' - os países nórdicos são aqueles em que os jovens conseguem emancipar-se mais cedo: Finlândia, Dinamarca e Suécia. Nestes três países, os jovens saem de casa dos pais aos 21 anos.

Mas é preciso ter em conta que as condições para o fazerem são muito diferentes das dos jovens portugueses - não há tantos problemas no acesso à habitação e esse fator cultural de proximidade à família que, nos países nórdicos, não é tão vincado como no sul da Europa.

O que é que está a ser feito?

Desde logo, existe a garantia pública que apoia os jovens até aos 35 anos na compra de habitação, permitindo que os bancos concedam financiamento a 100% do valor da casa.

Por outro lado, o Governo tem aumentado a oferta de habitação pública e regulado o mercado de arrendamento.

A nível europeu, a Comissão Europeia está a preparar um plano para habitação acessível, com financiamento, ajudas estatais e limites ao alojamento local.