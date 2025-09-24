Porque é que há orcas a "atacar" barcos em Portugal?

Afinal, o que é que se anda a passar?

Nas últimas semanas, vários veleiros em águas portuguesas perderam o leme após interações com orcas. Estes animais marinhos têm sido avistados junto a embarcações, onde se aproximam e acabam por danificar os lemes, em alguns casos levando ao afundamento dos barcos. Os prejuízos registados chegam a milhares de euros. No entanto, especialistas rejeitam a ideia de que se trate de ataques. Acredita-se que estas interações não passem de comportamentos lúdicos das orcas.

As orcas têm más intenções ao danificar os lemes?

Tudo indica que não. Apesar de serem predadores, as orcas não demonstram intenções agressivas contra humanos nestas situações. Alimentam-se sobretudo de peixes como o atum ou mamíferos marinhos, como leões-marinhos. Segundo os especialistas, os lemes dos veleiros atraem a atenção destes animais, que os encaram como brinquedos. Este comportamento é seletivo: as orcas tendem a interagir com veleiros e não com embarcações equipadas com hélices, possivelmente por reconhecerem o risco de se magoarem.

Esta brincadeira das orcas é recente?

Não é um fenómeno novo. Apesar de um aumento recente no número de incidentes — pelo menos cinco em dez dias —, existem registos deste tipo de comportamento desde 2020. A teoria dominante é que uma orca começou a interagir com um leme e esse comportamento foi depois imitado por outros membros do mesmo grupo. O comportamento lúdico espalhou-se, e hoje há mais orcas com interesse por lemes, o que explica a frequência crescente destes incidentes.

Isto ainda pode piorar?

É uma possibilidade. A população de orcas responsável por estes comportamentos está identificada e costuma circular entre o Mediterrâneo e as águas mais a norte da Península Ibérica. O risco reside na potencial disseminação deste comportamento para outros elementos do mesmo grupo ou para outros grupos de orcas, o que aumentaria significativamente o número de interações e os riscos associados.

O que fazer se uma orca se aproximar da embarcação?

A recomendação principal é manter a calma. As autoridades aconselham a afastar-se das orcas sempre que possível e a contactar a polícia marinha, garantindo a segurança da tripulação. Outra estratégia pode passar por tentar distrair os animais com objetos lançados ao mar, como barcos insufláveis ou bóias. A ideia é desviar a atenção dos lemes. Após o afastamento das orcas, o ideal é regressar a terra o quanto antes.