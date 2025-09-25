Menu
Este ano houve já mais de 330 despedimentos coletivos. Porque é que estão a aumentar?
25 set, 2025 • André Rodrigues


Ao contrário de outros anos, em que os grandes empregadores concentravam a maior parte dos processos de despedimento, este ano assiste-se uma dispersão significativa por micro, pequenas e médias empresas.

Até julho, houve mais de 330 despedimentos coletivos em Portugal. É um número que ultrapassa já o total do ano 2022.

São mais de 4.500 trabalhadores afetados em todo o país.

O Explicador Renascença esclarece.

Porque é que estão a aumentar?

Por causa de uma combinação de fatores. Desde logo, há mais empresas de pequena dimensão a despedir.

Ao contrário de outros anos, em que os grandes empregadores concentravam a maior parte dos processos de despedimento, este ano assiste-se uma dispersão significativa por micro, pequenas e médias empresas que, pela sua dimensão, têm mais dificuldade em resistir a choques económicos e menos margem para absorver custos fixos em períodos de instabilidade.

Os dados agora conhecidos indicam que três em cada quatro comunicados de despedimento coletivo vieram, precisamente, de empresas com menos de 100 trabalhadores.

Quais são os setores mais afetados?

Indústria transformadora, comércio e serviços técnicos, que são setores que enfrentam desafios como a automatização, transição digital, a inteligência artificial e uma forte concorrência internacional.

Ou seja, muitas empresas estão a reorganizar as operações ou a encerrar unidades, o que leva a cortes de pessoal em número muito elevado.

Há um outro fator que ajuda a explicar esta dinâmica. Apesar de termos indicadores recentes da economia que são positivos - desde logo a descida da taxa de desemprego - apesar disso, muitas empresas enfrentam aumentos dos custos de produção - seja de energia, matérias-primas e também salários - que é um custo indissociável do funcionamento das empresas.

E, finalmente, a redução da procura no mercado interno, sobretudo no comércio e nos serviços.

Mas o desemprego tem descido?

Despedimento coletivo não significa necessariamente desemprego prolongado. Muitos trabalhadores despedidos encontram rapidamente novo emprego, sobretudo em setores com elevada procura.

E, nesse aspeto, o mercado de trabalho português tem mostrado alguma capacidade, com empresas que estão a recrutar a par com as que estão a despedir.

Depois, os indicadores de desemprego - a taxa oficial - mede apenas quem está ativamente à procura de trabalho. Ou seja, pessoas em formação ou que desistiram temporariamente de procurar emprego não entram para as estatísticas e isso pode mascarar o impacto real dos despedimentos.

Qual o impacto destes despedimentos coletivos?

Se a tendência dos primeiros sete meses do ano não for invertida, 2025 poderá fechar com um número recorde de despedimentos coletivos na última década.

Portanto, a evolução vai depender muito da conjuntura económica e da capacidade de adaptação das empresas às mudanças.

Nas regiões menos populosas, cada despedimento coletivo tem um efeito multiplicador: menos consumo, menos investimento. Logo, mais desigualdades. Algo a que é urgente estarmos atento nos próximos meses.

