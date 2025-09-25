Menu
Renascença Renascença
Explicador Renascença
As respostas às questões que importam sobre os temas que nos importam.
A+ / A-
Arquivo
O que muda nos impostos para quem arrenda ou vive em casas com rendas moderadas?

Explicador Renascença

O que muda nos impostos para quem arrenda ou vive em casas com rendas moderadas?

25 set, 2025 • Alexandre Abrantes Neves


No Explicador Renascença desta quinta-feira, falamos sobre o novo pacote de medidas para a habitação apresentado pelo Governo, que inclui benefícios fiscais, incentivos ao investimento e alterações no arrendamento.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou, esta quinta-feira, que o Governo vai baixar a taxa de IVA da construção de casas. O mesmo vai acontecer nos casos em que as casas sejam construídas ou reabilitadas para "rendas moderadas", até 2.300 euros.

Qual é o objetivo da nova estratégia para a habitação?

A estratégia chama-se "Construir Portugal" e foi apresentada durante a reunião do Conselho de Ministros. O Governo quer lançar uma política de choque para responder às dificuldades no acesso à habitação, sobretudo nas grandes cidades. As medidas anunciadas estarão em vigor até 2029 e pretendem apoiar toda a população, em todo o território.

Que medidas foram anunciadas para a construção de habitação?

A principal medida é a redução do IVA para 6% na construção e reabilitação de casas que sejam destinadas à venda ou ao arrendamento. No entanto, esta medida só se aplica a habitações com um valor de venda até 648 mil euros ou com rendas mensais até 2.300 euros. O objetivo é aumentar a oferta nas zonas com maior pressão imobiliária, como Lisboa e Porto, e, assim, ajudar a baixar os preços.

O processo de construção vai ser mais rápido?

O ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, disse que o Governo quer simplificar os processos de licenciamento para atrair mais investimento. Além disso, foi anunciado que já foram emitidos mais de mil vistos para trabalhadores da construção civil e que será garantido alojamento temporário e com condições dignas para esses profissionais.

E para quem procura casa, há novas ajudas?

Sim. O pacote inclui benefícios fiscais para quem vive em casas com rendas moderadas, ou seja, até 2.300 euros por mês. As deduções no IRS para estas rendas deverão aumentar para 900 euros em 2026 e para 1.000 euros em 2027. Além disso, o imposto sobre os rendimentos prediais (IRS) para contratos de arrendamento deste tipo também será reduzido para 10%.

Estas medidas não vão prejudicar as contas públicas?

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, garantiu que todas as decisões foram tomadas com responsabilidade financeira, com o objetivo de manter excedentes orçamentais nos próximos anos. Contudo, não foram avançados cálculos sobre o impacto concreto destas medidas nas contas do Estado.

Qual é a posição da oposição?

Até agora, o líder do PS, José Luís Carneiro, não reagiu diretamente às medidas. No entanto, tem criticado a política de habitação do Governo. Ainda assim, Montenegro fez um sinal de aproximação ao PS, concordando com o secretário-geral socialista que as decisões de política fiscal devem ser tomadas fora da discussão do Orçamento do Estado para 2026. O pacote terá de ser discutido e aprovado no Parlamento.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Este ano houve já mais de 330 despedimentos coletivos. Porque é que estão a aumentar?
25 set, 2025

Este ano houve já mais de 330 despedimentos coletivos. Porque é que estão a aumentar?

Porque é que há orcas a "atacar" barcos em Portugal?
24 set, 2025

Porque é que há orcas a "atacar" barcos em Portugal?

Jovens só saem de casa dos pais aos 29 anos. A culpa é dos custos da habitação?
24 set, 2025

Jovens só saem de casa dos pais aos 29 anos. A culpa é dos custos da habitação?

O que dizem os estudos científicos sobre o paracetamol e o autismo?
23 set, 2025

O que dizem os estudos científicos sobre o paracetamol e o autismo?

Jimmy Kimmel regressa à televisão. Suspensão foi ato de censura?
23 set, 2025

Jimmy Kimmel regressa à televisão. Suspensão foi ato de censura?

Fraudes bancárias: o que está a acontecer em Portugal?
22 set, 2025

Fraudes bancárias: o que está a acontecer em Portugal?

Operadoras condenadas por cobrança ilegal. Quanto vão ter de pagar a clientes?
22 set, 2025

Operadoras condenadas por cobrança ilegal. Quanto vão ter de pagar a clientes?

Autárquicas. Voto antecipado e em mobilidade é muito mais limitado?
19 set, 2025

Autárquicas. Voto antecipado e em mobilidade é muito mais limitado?

Vamos ter PPP na habitação?
18 set, 2025

Vamos ter PPP na habitação?

Liga alterou unilateralmente a data do Arouca x FC Porto. Isto é legal?
18 set, 2025

Liga alterou unilateralmente a data do Arouca x FC Porto. Isto é legal?

Concentração de urgências é solução para a Margem Sul?
17 set, 2025

Concentração de urgências é solução para a Margem Sul?

Christian Brueckner sai em liberdade. Está relacionado com o caso Maddie?
17 set, 2025

Christian Brueckner sai em liberdade. Está relacionado com o caso Maddie?

Como funcionava o esquema de burla online que lesou milhares de vítimas suecas?
16 set, 2025

Como funcionava o esquema de burla online que lesou milhares de vítimas suecas?

Operação Influencer. Inquérito arquivado dita o fim do processo?
16 set, 2025

Operação Influencer. Inquérito arquivado dita o fim do processo?

O que muda para os doentes à espera de cirurgia com o novo sistema?
15 set, 2025

O que muda para os doentes à espera de cirurgia com o novo sistema?

Governo podia ter evitado urgências de obstetrícia sem serviço em Setúbal?
15 set, 2025

Governo podia ter evitado urgências de obstetrícia sem serviço em Setúbal?

Quem é Tyler Robinson, o suspeito de assassinar Charlie Kirk?
12 set, 2025

Quem é Tyler Robinson, o suspeito de assassinar Charlie Kirk?

Bolsonaro ainda pode recorrer da pena de prisão?
12 set, 2025

Bolsonaro ainda pode recorrer da pena de prisão?

Onde se vive mais na União Europeia? Mulheres vivem mais anos que homens?
11 set, 2025

Onde se vive mais na União Europeia? Mulheres vivem mais anos que homens?

Escola. Quantos alunos não têm professores para todas as disciplinas?
11 set, 2025

Escola. Quantos alunos não têm professores para todas as disciplinas?

Quantos drones entraram no espaço aéreo da Polónia? Quem assume a responsabilidade?
10 set, 2025

Quantos drones entraram no espaço aéreo da Polónia? Quem assume a responsabilidade?

Campanha de vacinação. Quais as novidades a ter em conta?
10 set, 2025

Campanha de vacinação. Quais as novidades a ter em conta?

Os portugueses sabem interpretar textos?
09 set, 2025

Os portugueses sabem interpretar textos?

Governo alarga apoio ao pré-escolar. Vai haver mais vagas nas creches?
09 set, 2025

Governo alarga apoio ao pré-escolar. Vai haver mais vagas nas creches?

O que fazer se perder o passaporte ou o Cartão de Cidadão durante as férias?
08 set, 2025

O que fazer se perder o passaporte ou o Cartão de Cidadão durante as férias?

França. Por que é que o governo pode cair esta segunda-feira?
08 set, 2025

França. Por que é que o governo pode cair esta segunda-feira?

Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.