Drones sobrevoam Europa. Há motivos para alarme?

Eles andam aí. Estamos a falar dos drones que têm sobrevoado infraestruturas sensíveis na Europa.

Depois dos aeroportos na Dinamarca, sabe-se agora que também uma base militar em França foi sobrevoada por aparelhos não tripulados.

Afinal, o que é que se passa? O Explicador Renascença esclarece.

Há motivo para alarme?

Não alarme generalizados, mas muita atenção, isso sim.

Na verdade, estes drones têm sobrevoado infraestruturas críticas, como aeroportos civis e bases militares, que são locais estratégicos onde qualquer intrusão pode comprometer segurança operacional e gerar instabilidade.

O caso mais recente aconteceu em França: drones não identificados sobrevoaram uma base aérea onde, já agora, soldados ucranianos receberam treino para combater na guerra contra a Rússia. Primeira coincidência.

Agora, o facto de estes drones terem surgido em vários países - Dinamarca, Noruega, França - num tão curto espaço de tempo, com características semelhantes, sugere uma ação coordenada.

Coordenada e hostil?

As investigações feitas nos países que tiveram incidentes do género seguem essa pista. Aliás, as suspeitas levantadas pelo governo da Dinamarca apontam para um ator estatal - portanto um Estado, sem dizer qual.

A somar a isso, o ministro dinamarquês da Defesa sinalizou a presença de um navio russo junto à costa do país - o que reforça a ideia de um possível envolvimento.

Moscovo nega qualquer envolvimento, mas a proximidade geográfica e o padrão de atividade levam as autoridades dinamarquesas a suspeitar de possíveis ações não convencionais para desestabilizar e testar os limites, mas sem recorrer à força militar.

São os chamados eventos híbridos.

Há relação com os casos da Polónia e da Estónia?

Uma vez mais, há uma coincidência aparente. Os casos da Polónia e da Estónia são vistos como uma provocação, como um teste à capacidade de reação dos países da NATO, porque aí sim, de facto houve envolvimento de aeronaves da Federação Russa.

Seja como for, a reação dos países afetados tem sido contida. Não há sinais de escalada militar.

A grande preocupação tem a ver com o risco de incidentes mais graves poderem acontecer, como colisões ou sabotagem de sistemas aeronáuticos que pode pôr em causa a vida de pessoas.

Já houve detenções?

Até ao momento, não houve detenções. As autoridades da Dinamarca confirmam que os drones observados tinham as luzes acesas, mas não conseguiram identificar nem o modelo, nem os operadores.

Por razões de segurança, estes drones não foram abatidos.