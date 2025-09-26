Drones sobrevoam Europa. Há motivos para alarme?

26 set, 2025 • André Rodrigues
Eles andam aí. Estamos a falar dos drones que têm sobrevoado infraestruturas sensíveis na Europa.
Depois dos aeroportos na Dinamarca, sabe-se agora que também uma base militar em França foi sobrevoada por aparelhos não tripulados.
Afinal, o que é que se passa? O Explicador Renascença esclarece.
Não alarme generalizados, mas muita atenção, isso sim.
Na verdade, estes drones têm sobrevoado infraestruturas críticas, como aeroportos civis e bases militares, que são locais estratégicos onde qualquer intrusão pode comprometer segurança operacional e gerar instabilidade.
O caso mais recente aconteceu em França: drones não identificados sobrevoaram uma base aérea onde, já agora, soldados ucranianos receberam treino para combater na guerra contra a Rússia. Primeira coincidência.
Agora, o facto de estes drones terem surgido em vários países - Dinamarca, Noruega, França - num tão curto espaço de tempo, com características semelhantes, sugere uma ação coordenada.
As investigações feitas nos países que tiveram incidentes do género seguem essa pista. Aliás, as suspeitas levantadas pelo governo da Dinamarca apontam para um ator estatal - portanto um Estado, sem dizer qual.
A somar a isso, o ministro dinamarquês da Defesa sinalizou a presença de um navio russo junto à costa do país - o que reforça a ideia de um possível envolvimento.
Moscovo nega qualquer envolvimento, mas a proximidade geográfica e o padrão de atividade levam as autoridades dinamarquesas a suspeitar de possíveis ações não convencionais para desestabilizar e testar os limites, mas sem recorrer à força militar.
São os chamados eventos híbridos.
Uma vez mais, há uma coincidência aparente. Os casos da Polónia e da Estónia são vistos como uma provocação, como um teste à capacidade de reação dos países da NATO, porque aí sim, de facto houve envolvimento de aeronaves da Federação Russa.
Seja como for, a reação dos países afetados tem sido contida. Não há sinais de escalada militar.
A grande preocupação tem a ver com o risco de incidentes mais graves poderem acontecer, como colisões ou sabotagem de sistemas aeronáuticos que pode pôr em causa a vida de pessoas.
Até ao momento, não houve detenções. As autoridades da Dinamarca confirmam que os drones observados tinham as luzes acesas, mas não conseguiram identificar nem o modelo, nem os operadores.
Por razões de segurança, estes drones não foram abatidos.