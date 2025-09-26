Porque é que tantos portugueses não votam?

O estudo adianta algumas razões para este fenómeno?

Sim. A investigação "Abstenção Eleitoral em Portugal: Mecanismos, Impactos e Soluções" identifica o desinteresse na vida política como a principal causa da abstenção. Este desinteresse é mais frequente entre os jovens, as pessoas com menos rendimentos e quem tem menor nível de escolaridade. Muitos abstencionistas mostram-se desencantados com o ato de votar e não procuram informar-se sobre as eleições. Entre os motivos apontados surgem ainda razões práticas, como a distância ao local de voto, falta de transporte ou a desvalorização do dever cívico.

Mas entre esses abstencionistas, nem todos estarão desinformados sobre a política, certo?

Certo. Segundo o estudo, muitos abstencionistas estão politicamente posicionados mais à direita, o que se nota, por exemplo, na defesa da redução de impostos. No entanto, em temas como a imigração, as opiniões não divergem muito das de quem costuma votar. Um dado relevante é o perfil que estas pessoas preferem ver nos políticos: quem não vota sente-se mais representado por cidadãos comuns do que por figuras com longa carreira partidária.

E sobre quem vota? Não há dados?

Sim. O estudo revela que quem vota tende a ser mais velho, com mais anos de escolaridade. Outro fator curioso é a ligação entre participação eleitoral e frequência religiosa: pessoas que vão mais vezes a cerimónias religiosas sentem uma maior obrigação em participar nas eleições.

Nestas eleições, habitualmente as pessoas votam mais ou menos?

As eleições autárquicas, como as que se realizam a 12 de outubro, costumam resistir melhor à abstenção. As taxas têm-se mantido relativamente estáveis desde o 25 de Abril. Isso poderá dever-se à inexistência de círculos da emigração nestas eleições e ao facto de, segundo o estudo, as zonas rurais apresentarem uma maior mobilização eleitoral.

O estudo não apresenta recomendações para mobilizar o voto das pessoas?

Sim. Entre as sugestões está a revisão da disciplina de cidadania, de forma a reforçar a valorização do dever cívico junto dos mais novos. Os autores propõem ainda um projeto-piloto para testar o voto a partir dos 16 anos. Outras recomendações passam pelo debate sobre o círculo de compensação e o alargamento do voto antecipado e em mobilidade a todas as eleições. Atualmente, no caso das autárquicas, essas modalidades só são permitidas em situações muito específicas.