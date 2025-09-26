Menu
Renascença Renascença
Explicador Renascença
As respostas às questões que importam sobre os temas que nos importam.
A+ / A-
Arquivo
Porque é que tantos portugueses não votam?

Porque é que tantos portugueses não votam?

26 set, 2025 • Alexandre Abrantes Neves


No Explicador Renascença desta sexta-feira, falamos sobre os principais resultados de um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre a abstenção eleitoral em Portugal e o que pode ser feito para travar esta tendência.

O estudo adianta algumas razões para este fenómeno?

Sim. A investigação "Abstenção Eleitoral em Portugal: Mecanismos, Impactos e Soluções" identifica o desinteresse na vida política como a principal causa da abstenção. Este desinteresse é mais frequente entre os jovens, as pessoas com menos rendimentos e quem tem menor nível de escolaridade. Muitos abstencionistas mostram-se desencantados com o ato de votar e não procuram informar-se sobre as eleições. Entre os motivos apontados surgem ainda razões práticas, como a distância ao local de voto, falta de transporte ou a desvalorização do dever cívico.

Mas entre esses abstencionistas, nem todos estarão desinformados sobre a política, certo?

Certo. Segundo o estudo, muitos abstencionistas estão politicamente posicionados mais à direita, o que se nota, por exemplo, na defesa da redução de impostos. No entanto, em temas como a imigração, as opiniões não divergem muito das de quem costuma votar. Um dado relevante é o perfil que estas pessoas preferem ver nos políticos: quem não vota sente-se mais representado por cidadãos comuns do que por figuras com longa carreira partidária.

E sobre quem vota? Não há dados?

Sim. O estudo revela que quem vota tende a ser mais velho, com mais anos de escolaridade. Outro fator curioso é a ligação entre participação eleitoral e frequência religiosa: pessoas que vão mais vezes a cerimónias religiosas sentem uma maior obrigação em participar nas eleições.

Nestas eleições, habitualmente as pessoas votam mais ou menos?

As eleições autárquicas, como as que se realizam a 12 de outubro, costumam resistir melhor à abstenção. As taxas têm-se mantido relativamente estáveis desde o 25 de Abril. Isso poderá dever-se à inexistência de círculos da emigração nestas eleições e ao facto de, segundo o estudo, as zonas rurais apresentarem uma maior mobilização eleitoral.

O estudo não apresenta recomendações para mobilizar o voto das pessoas?

Sim. Entre as sugestões está a revisão da disciplina de cidadania, de forma a reforçar a valorização do dever cívico junto dos mais novos. Os autores propõem ainda um projeto-piloto para testar o voto a partir dos 16 anos. Outras recomendações passam pelo debate sobre o círculo de compensação e o alargamento do voto antecipado e em mobilidade a todas as eleições. Atualmente, no caso das autárquicas, essas modalidades só são permitidas em situações muito específicas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Drones sobrevoam Europa. Há motivos para alarme?
26 set, 2025

Drones sobrevoam Europa. Há motivos para alarme?

O que muda nos impostos para quem arrenda ou vive em casas com rendas moderadas?
25 set, 2025

O que muda nos impostos para quem arrenda ou vive em casas com rendas moderadas?

Este ano houve já mais de 330 despedimentos coletivos. Porque é que estão a aumentar?
25 set, 2025

Este ano houve já mais de 330 despedimentos coletivos. Porque é que estão a aumentar?

Porque é que há orcas a "atacar" barcos em Portugal?
24 set, 2025

Porque é que há orcas a "atacar" barcos em Portugal?

Jovens só saem de casa dos pais aos 29 anos. A culpa é dos custos da habitação?
24 set, 2025

Jovens só saem de casa dos pais aos 29 anos. A culpa é dos custos da habitação?

O que dizem os estudos científicos sobre o paracetamol e o autismo?
23 set, 2025

O que dizem os estudos científicos sobre o paracetamol e o autismo?

Jimmy Kimmel regressa à televisão. Suspensão foi ato de censura?
23 set, 2025

Jimmy Kimmel regressa à televisão. Suspensão foi ato de censura?

Fraudes bancárias: o que está a acontecer em Portugal?
22 set, 2025

Fraudes bancárias: o que está a acontecer em Portugal?

Operadoras condenadas por cobrança ilegal. Quanto vão ter de pagar a clientes?
22 set, 2025

Operadoras condenadas por cobrança ilegal. Quanto vão ter de pagar a clientes?

Autárquicas. Voto antecipado e em mobilidade é muito mais limitado?
19 set, 2025

Autárquicas. Voto antecipado e em mobilidade é muito mais limitado?

Vamos ter PPP na habitação?
18 set, 2025

Vamos ter PPP na habitação?

Liga alterou unilateralmente a data do Arouca x FC Porto. Isto é legal?
18 set, 2025

Liga alterou unilateralmente a data do Arouca x FC Porto. Isto é legal?

Concentração de urgências é solução para a Margem Sul?
17 set, 2025

Concentração de urgências é solução para a Margem Sul?

Christian Brueckner sai em liberdade. Está relacionado com o caso Maddie?
17 set, 2025

Christian Brueckner sai em liberdade. Está relacionado com o caso Maddie?

Como funcionava o esquema de burla online que lesou milhares de vítimas suecas?
16 set, 2025

Como funcionava o esquema de burla online que lesou milhares de vítimas suecas?

Operação Influencer. Inquérito arquivado dita o fim do processo?
16 set, 2025

Operação Influencer. Inquérito arquivado dita o fim do processo?

O que muda para os doentes à espera de cirurgia com o novo sistema?
15 set, 2025

O que muda para os doentes à espera de cirurgia com o novo sistema?

Governo podia ter evitado urgências de obstetrícia sem serviço em Setúbal?
15 set, 2025

Governo podia ter evitado urgências de obstetrícia sem serviço em Setúbal?

Quem é Tyler Robinson, o suspeito de assassinar Charlie Kirk?
12 set, 2025

Quem é Tyler Robinson, o suspeito de assassinar Charlie Kirk?

Bolsonaro ainda pode recorrer da pena de prisão?
12 set, 2025

Bolsonaro ainda pode recorrer da pena de prisão?

Onde se vive mais na União Europeia? Mulheres vivem mais anos que homens?
11 set, 2025

Onde se vive mais na União Europeia? Mulheres vivem mais anos que homens?

Escola. Quantos alunos não têm professores para todas as disciplinas?
11 set, 2025

Escola. Quantos alunos não têm professores para todas as disciplinas?

Quantos drones entraram no espaço aéreo da Polónia? Quem assume a responsabilidade?
10 set, 2025

Quantos drones entraram no espaço aéreo da Polónia? Quem assume a responsabilidade?

Campanha de vacinação. Quais as novidades a ter em conta?
10 set, 2025

Campanha de vacinação. Quais as novidades a ter em conta?

Os portugueses sabem interpretar textos?
09 set, 2025

Os portugueses sabem interpretar textos?

Governo alarga apoio ao pré-escolar. Vai haver mais vagas nas creches?
09 set, 2025

Governo alarga apoio ao pré-escolar. Vai haver mais vagas nas creches?

O que fazer se perder o passaporte ou o Cartão de Cidadão durante as férias?
08 set, 2025

O que fazer se perder o passaporte ou o Cartão de Cidadão durante as férias?

França. Por que é que o governo pode cair esta segunda-feira?
08 set, 2025

França. Por que é que o governo pode cair esta segunda-feira?

Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.