Metrobus. Providência cautelar de Pedro Duarte vai afetar obras?

29 set, 2025 • Maria João Costa


Já houve polémica, porque a primeira fase da obra somou sucessivos atrasos - como a impugnação do concurso.

No Porto, o Metrobus continua envolvido em polémica.

Tem mesmo sido um dos temas que marcam a campanha autárquica na cidade e esta segunda-feira houve novos desenvolvimentos, devido a uma providência cautelar do candidato à autarquia Pedro Duarte.

O Explicador Renascença esclarece.

O que fez Pedro Duarte?

Esta segunda-feira, o candidato à Câmara do Porto da coligação "O Porto Somos Nós", que junta PSD, CDS e IL, interpôs uma providência cautelar contra a Metro do Porto.

Pedro Duarte quer travar as obras do Metrobus que de resto têm andado num pára-arranca. Já houve polémica, porque a primeira fase da obra somou sucessivos atrasos - como a impugnação do concurso.

Mas desta vez, está o abate de dezenas de árvores de grande porte e a destuição de corredores verdes urbanos, refere o candidato na providência cautelar que deu entrada no Tribunal Administrativo e Fiscal.

A linha entre Casa da Música e Praça do Império já não estava pronta?

Está, já desde o ano passado, mas agora está em causa a segunda fase da obra que começou precisamente há uma semana. Pretende ligar a Boavista à rotunda da Anémona.

Para esta segunda fase, a Câmara do Porto já tinha feito uma proposta que poupava o abate de 86 árvores, mas que pode vir a prejudicar o tempo de viagem anunciado.

O que pensam os outros candidatos?

O candidato socialista Manuel Pizarro também já veio contestar, esta segunda-feira, o avanço da segunda fase da obra, sobretudo a tão poucos dias das autárquicas.

Pizarro fala mesmo numa provocação e desrespeito às candidaturas, mas defende que a obra deveria ser suspensa pelo Governo, pelo ministro das Infraestruturas, e não através de providências cautelares.

Já o candidato do Chega, Miguel Corte-Real, considera o projeto "uma trapalhada". Os candidatos do Bloco de Esquerda e CDU concordam que o projeto não foi explicado à cidade, mas sim imposto, contudo, estando concluído, importa é que avance

Mas o debate promete continuar vivo.

A Metro do Porto escolheu um novo presidente?

Sim, Emídio Gomes foi eleito esta segunda-feira na assembleia-geral da empresa.

O nome do antigo reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro foi proposto pelo Governo, que detém a maioria de ações da Metro do Porto, para substituir Tiago Braga, que está no cargo desde 2019.

Os autarcas da Área Metropolitana do Porto já deram em julho parecer favorável à nomeação de Emídio Gomes.

Qual a diferença entre um metrobus e um autocarro ou metro?

Trata-se de um complemento quer às carreiras de autocarro e ao metro. São veículos movidos 100% a hidrogénio que vão operar num canal dedicado, sem empecilhos de trânsito.

A primeira linha vai ligar a Casa da Música à Praça do Império pela avenida da Boavista. Promete ser um transporte amigo do ambiente com a pontualidade como uma marca já que conta com um sistema de semáforos inteligentes.

Qual é o tempo previsto para fazer esse precurso?

Está previsto, quando funcionar, que o metrobus demore 12 minutos entre a Casa da Música e a Praça do Império.

Já a viagem até à Anémona, a chegar a Matosinhos, terá a duração de 17 minutos.

