Ondas de calor. Quais são os maiores riscos para Portugal?

Ondas de calor. Quais são os maiores riscos para Portugal?

29 set, 2025 • Sérgio Costa


Portugal, Espanha, Grécia e Itália são os países mais expostos e os que mais gastam para arrefecer as casas.

São cada vez maiores os riscos das ondas de calor. De acordo com um relatório da Agência Europeia do Ambiente, os países do sul da Europa são os mais expostos.

Que riscos são esses?

Os grandes riscos das ondas de calor, são situações de seca e escassez de água cada vez mais frequentes.

Portugal, Espanha, Grécia e Itália são os países mais expostos e os que mais gastam para arrefecer as casas. Podem chegar a consumir 71% do total de energia na União Europeia utilizada para arrefecimento de edifícios, por causa do aquecimento global.

Isto quer dizer que nada tem sido feito para combater as alterações climáticas?

Não totalmente. Há avanços. E Portugal é apresentado como um bom exemplo no que diz respeito à descarbonização, o desígnio ecológico da União Europeia para as próximas décadas e que está a ser alvo de um debate cada vez mais intenso entre os países do bloco político-económico europeu.

Em 2023, as energias renováveis forneceram 73% da energia consumida no país, "posicionando-o como um dos países dianteiros na transição energética".

"Portugal investiu imenso em energia hidroelétrica e eólica desde o princípio da década de 2000 e nos últimos anos aumentou rapidamente a capacidade da energia solar.

Mas, afinal, isso não é suficiente?

O relatório da Agência Europeia do Ambiente reconhece que houve "progressos significativos" na redução das emissões de gases com efeito de estufa e na poluição do ar, mas o "cenário não é bom".

A UE está atrasada nos objetivos a que se propõe e a natureza "continua a sofrer degradação, sobre-exploração e perda de biodiversidade".

As consequências das alterações climáticas também estão a acelerar e são "um desafio imperativo" -- o continente europeu já não é só a região do planeta que mais está a aquecer, há outras consequências que se estão a verificar em simultâneo.

Que outras medidas devem ser adotadas?

Mais do que novas medidas, a UE insiste que é necessário manter e reforçar o caminho da sustentabilidade.

No entanto, vários setores, por exemplo, o automóvel, e um conjunto alargado de Estados-membros disseram à Comissão Europeia que é necessário refazer os calendários e dilatar os prazos para cumprir as ambições climáticas para assegurar a competitividade da UE.

A indústria, de maneira generalizada, advertiu Bruxelas de que o ritmo de descarbonização é incompatível com a transformação da indústria, mantendo-a competitiva.

