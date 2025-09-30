Menu
Renascença Renascença
Explicador Renascença
As respostas às questões que importam sobre os temas que nos importam.
A+ / A-
Arquivo
Eletrodomésticos. O que é o E-Lar e como posso concorrer?

Eletrodomésticos. O que é o E-Lar e como posso concorrer?

30 set, 2025 • Sérgio Costa


O objetivo é incentivar e apoiar a troca de eletrodomésticos a gás por outros elétricos e com maior eficiência energética. Saiba o que está incluído e como se pode inscrever.

O que é o E-Lar?

É um plano de apoio a quem mais precisa na transição energética. O objetivo é incentivar e apoiar a troca de eletrodomésticos a gás por outros elétricos e com maior eficiência energética. O valor do voucher pode chegar a cerca de 1700 euros.

Importa sublinhar que este programa não contempla equipamentos com a tecnologia de bomba de calor, que é uma das mais eficientes. Este programa prevê um investimento superior a 100 milhões de euros com verbas do PRR.

Quem pode candidatar-se ao programa?

Sobretudo famílias que possuem Tarifa Social de Energia Elétrica ou integram o programa Bairros Sustentáveis, mas também pessoas singulares não estão incluídas nos grupos considerados vulneráveis economicamente. As famílias da tarifa social vão beneficiar de um apoio mais vasto na aquisição dos equipamentos, tendo ainda direito a vouchers de 50 euros para o transporte e de 100 euros para a instalação dos eletrodomésticos.

É possível trocar qualquer tipo de eletrodoméstico?

Não. O programa apoiar a “substituição de fogões, fornos e esquentadores ineficientes ou a gás, por equipamentos elétricos de classe A ou superior”, refere o Maen. Na prática, estão incluídos no programa placas elétricas convencionais ou de indução, conjunto elétrico (placa e forno), forno elétrico e termoacumulador elétrico. Equipamentos de climatização, secagem de roupa ou com tecnologia de bomba de calor ficaram de fora do E-Lar. Estão fora televisões, aparelhagens áudio, etc.

E os novos equipamentos podem ser adquiridos em qualquer loja?

Estão previstos mais de 500 fornecedores e mais de 900 lojas. Ou seja, os equipamentos terão de ser adquiridos nas lojas definidas para este programa. Todas as informações estarão disponíveis no portal do Fundo Ambiental. Aos candidatos que preencherem os requisitos vais ser atribuído um voucher para essa compra.

O voucher só pode ser usado uma vez?

Sim, só pode ser utilizado uma vez, num prazo de 60 dias. Quer isto dizer que quem pretender comprar os diferentes equipamentos em lojas distintas, terá de fazer mais de uma candidatura.

Até quando é possível concorrer a este programa?

O programa abre esta terça-feira, dia 30 de Setembro, num formulário que ficará disponível na página do Fundo Ambiental. O prazo para as candidaturas vigora até à data em que seja previsível esgotar a dotação prevista. No entanto, está previsto um limite que é o dia 30 de Junho de 2026”.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Metrobus. Providência cautelar de Pedro Duarte vai afetar obras?
29 set, 2025

Metrobus. Providência cautelar de Pedro Duarte vai afetar obras?

Ondas de calor. Quais são os maiores riscos para Portugal?
29 set, 2025

Ondas de calor. Quais são os maiores riscos para Portugal?

Porque é que tantos portugueses não votam?
26 set, 2025

Porque é que tantos portugueses não votam?

Drones sobrevoam Europa. Há motivos para alarme?
26 set, 2025

Drones sobrevoam Europa. Há motivos para alarme?

O que muda nos impostos para quem arrenda ou vive em casas com rendas moderadas?
25 set, 2025

O que muda nos impostos para quem arrenda ou vive em casas com rendas moderadas?

Este ano houve já mais de 330 despedimentos coletivos. Porque é que estão a aumentar?
25 set, 2025

Este ano houve já mais de 330 despedimentos coletivos. Porque é que estão a aumentar?

Porque é que há orcas a "atacar" barcos em Portugal?
24 set, 2025

Porque é que há orcas a "atacar" barcos em Portugal?

Jovens só saem de casa dos pais aos 29 anos. A culpa é dos custos da habitação?
24 set, 2025

Jovens só saem de casa dos pais aos 29 anos. A culpa é dos custos da habitação?

O que dizem os estudos científicos sobre o paracetamol e o autismo?
23 set, 2025

O que dizem os estudos científicos sobre o paracetamol e o autismo?

Jimmy Kimmel regressa à televisão. Suspensão foi ato de censura?
23 set, 2025

Jimmy Kimmel regressa à televisão. Suspensão foi ato de censura?

Fraudes bancárias: o que está a acontecer em Portugal?
22 set, 2025

Fraudes bancárias: o que está a acontecer em Portugal?

Operadoras condenadas por cobrança ilegal. Quanto vão ter de pagar a clientes?
22 set, 2025

Operadoras condenadas por cobrança ilegal. Quanto vão ter de pagar a clientes?

Autárquicas. Voto antecipado e em mobilidade é muito mais limitado?
19 set, 2025

Autárquicas. Voto antecipado e em mobilidade é muito mais limitado?

Vamos ter PPP na habitação?
18 set, 2025

Vamos ter PPP na habitação?

Liga alterou unilateralmente a data do Arouca x FC Porto. Isto é legal?
18 set, 2025

Liga alterou unilateralmente a data do Arouca x FC Porto. Isto é legal?

Concentração de urgências é solução para a Margem Sul?
17 set, 2025

Concentração de urgências é solução para a Margem Sul?

Christian Brueckner sai em liberdade. Está relacionado com o caso Maddie?
17 set, 2025

Christian Brueckner sai em liberdade. Está relacionado com o caso Maddie?

Como funcionava o esquema de burla online que lesou milhares de vítimas suecas?
16 set, 2025

Como funcionava o esquema de burla online que lesou milhares de vítimas suecas?

Operação Influencer. Inquérito arquivado dita o fim do processo?
16 set, 2025

Operação Influencer. Inquérito arquivado dita o fim do processo?

O que muda para os doentes à espera de cirurgia com o novo sistema?
15 set, 2025

O que muda para os doentes à espera de cirurgia com o novo sistema?

Governo podia ter evitado urgências de obstetrícia sem serviço em Setúbal?
15 set, 2025

Governo podia ter evitado urgências de obstetrícia sem serviço em Setúbal?

Quem é Tyler Robinson, o suspeito de assassinar Charlie Kirk?
12 set, 2025

Quem é Tyler Robinson, o suspeito de assassinar Charlie Kirk?

Bolsonaro ainda pode recorrer da pena de prisão?
12 set, 2025

Bolsonaro ainda pode recorrer da pena de prisão?

Onde se vive mais na União Europeia? Mulheres vivem mais anos que homens?
11 set, 2025

Onde se vive mais na União Europeia? Mulheres vivem mais anos que homens?

Escola. Quantos alunos não têm professores para todas as disciplinas?
11 set, 2025

Escola. Quantos alunos não têm professores para todas as disciplinas?

Quantos drones entraram no espaço aéreo da Polónia? Quem assume a responsabilidade?
10 set, 2025

Quantos drones entraram no espaço aéreo da Polónia? Quem assume a responsabilidade?

Campanha de vacinação. Quais as novidades a ter em conta?
10 set, 2025

Campanha de vacinação. Quais as novidades a ter em conta?

Os portugueses sabem interpretar textos?
09 set, 2025

Os portugueses sabem interpretar textos?

Governo alarga apoio ao pré-escolar. Vai haver mais vagas nas creches?
09 set, 2025

Governo alarga apoio ao pré-escolar. Vai haver mais vagas nas creches?

O que fazer se perder o passaporte ou o Cartão de Cidadão durante as férias?
08 set, 2025

O que fazer se perder o passaporte ou o Cartão de Cidadão durante as férias?

França. Por que é que o governo pode cair esta segunda-feira?
08 set, 2025

França. Por que é que o governo pode cair esta segunda-feira?

Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.