Eletrodomésticos. O que é o E-Lar e como posso concorrer?

O que é o E-Lar?

É um plano de apoio a quem mais precisa na transição energética. O objetivo é incentivar e apoiar a troca de eletrodomésticos a gás por outros elétricos e com maior eficiência energética. O valor do voucher pode chegar a cerca de 1700 euros.

Importa sublinhar que este programa não contempla equipamentos com a tecnologia de bomba de calor, que é uma das mais eficientes. Este programa prevê um investimento superior a 100 milhões de euros com verbas do PRR.

Quem pode candidatar-se ao programa?

Sobretudo famílias que possuem Tarifa Social de Energia Elétrica ou integram o programa Bairros Sustentáveis, mas também pessoas singulares não estão incluídas nos grupos considerados vulneráveis economicamente. As famílias da tarifa social vão beneficiar de um apoio mais vasto na aquisição dos equipamentos, tendo ainda direito a vouchers de 50 euros para o transporte e de 100 euros para a instalação dos eletrodomésticos.

É possível trocar qualquer tipo de eletrodoméstico?

Não. O programa apoiar a “substituição de fogões, fornos e esquentadores ineficientes ou a gás, por equipamentos elétricos de classe A ou superior”, refere o Maen. Na prática, estão incluídos no programa placas elétricas convencionais ou de indução, conjunto elétrico (placa e forno), forno elétrico e termoacumulador elétrico. Equipamentos de climatização, secagem de roupa ou com tecnologia de bomba de calor ficaram de fora do E-Lar. Estão fora televisões, aparelhagens áudio, etc.

E os novos equipamentos podem ser adquiridos em qualquer loja?

Estão previstos mais de 500 fornecedores e mais de 900 lojas. Ou seja, os equipamentos terão de ser adquiridos nas lojas definidas para este programa. Todas as informações estarão disponíveis no portal do Fundo Ambiental. Aos candidatos que preencherem os requisitos vais ser atribuído um voucher para essa compra.

O voucher só pode ser usado uma vez?

Sim, só pode ser utilizado uma vez, num prazo de 60 dias. Quer isto dizer que quem pretender comprar os diferentes equipamentos em lojas distintas, terá de fazer mais de uma candidatura.

Até quando é possível concorrer a este programa?

O programa abre esta terça-feira, dia 30 de Setembro, num formulário que ficará disponível na página do Fundo Ambiental. O prazo para as candidaturas vigora até à data em que seja previsível esgotar a dotação prevista. No entanto, está previsto um limite que é o dia 30 de Junho de 2026”.